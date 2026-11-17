Israel Carballo fue arrestado en Florida por un presunto fraude de compensación laboral.

MIAMI.- El propietario de una empresa de construcción, Israel Carballo, fue arrestado en Florida por un presunto fraude de compensación laboral de unos $100,000, al presuntamente declarar a su aseguradora una nómina inferior a la real para pagar menos por la póliza, según anunciaron las autoridades estatales.

El arresto, hecho público por el director financiero de Florida (CFO), Blaise Ingoglia, lo realizó la División de Investigaciones Criminales (CID) del Departamento de Servicios Financieros (DFS) el 5 de noviembre de 2026 y la Fiscalía Estatal de Miami-Dade se encargará de procesar el caso.

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Carballo enfrenta cargos de hurto mayor, plan organizado para defraudar y fraude de compensación laboral.

Fraude de compensación laboral en Florida

De acuerdo con la investigación, Carballo era dueño de la constructora, cuyo nombre no fue revelado, cuando solicitó la cobertura de compensación laboral y ocultó el monto de su nómina.

Los investigadores hallaron $968,278.71 en nómina no reportada. Además, según el DFS, el empresario usó negocios de servicios monetarios para cambiar cheques por un total de $1,074,278.71. Con ese método ocultó los pagos a sus trabajadores ante la aseguradora.

Pagó una póliza mucho menor

Las autoridades informaron que al no reportar cambios importantes en su nómina, Carballo pagó solo $9,297.43 durante el año de la póliza. También indicaron que esto causó una pérdida de $100,565.57 en primas de seguro.

Cargos contra Israel Carballo en Miami-Dade

Carballo fue arrestado el 5 de noviembre. Los tres cargos son hurto mayor, plan organizado para defraudar y fraude de compensación laboral

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade tiene jurisdicción sobre el caso.

Lucha contra el fraude laboral

Ingoglia afirmó que sus investigadores siguen buscando a quienes intentan defraudar el sistema de seguros de compensación laboral.

"Estos delitos provocan primas más altas para los negocios honestos que intentan mantener sus puertas abiertas, y no voy a permitir que eso ocurra", dijo.

"Seguiremos protegiendo a los floridanos y a sus negocios de las actividades fraudulentas".

Ingoglia también es jefe estatal de Bomberos (State Fire Marshal), forma parte del Gabinete de Florida y dirige el Departamento de Servicios Financieros.

Cómo denunciar fraude de seguros en Florida

La CID pide a quien tenga información sobre fraudes que llame a la línea de denuncias de fraude de seguros, al 1-800-378-0445. También se pueden reportar casos en FraudFreeFlorida.com.

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