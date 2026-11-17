MIAMI. – Aquella noche, Dennys Fernández llegó con su uniforme de trabajo a un concesionario de Miami Gardens, en donde, asegura, había efectuado una transacción de compra de una Cadillac Escalade, según muestran documentos compartidos con DIARIO LAS AMÉRICAS, pero terminó marchándose, de regreso, sin el auto que ya utilizaba para ganarse la vida y con la incertidumbre de qué ocurriría con los 5.000 dólares que había entregado como pago inicial.

Desde entonces, su mayor preocupación, según contó, no es solamente recuperar el automóvil, sino volver a generar ingresos para sostenerse y poder ayudar a su hija, que permanece en Cuba.

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El inmigrante, que llegó a Estados Unidos en 2023, afirmó que lleva semanas sin poder desarrollar su actividad de transporte privado de pasajeros, una situación que le ha complicado las finanzas.

Para Fernández, cada jornada sin trabajar representa una preocupación adicional. Mientras intenta resolver una controversia con Auto Direct of Miami, un concesionario de vehículos usados, sus obligaciones económicas continúan y no dispone del automóvil que necesita para producir dinero.

En una entrevista con DLA, el inmigrante, quien antes de llegar a EEUU se ganaba la vida como músico de una de las agrupaciones más emblemáticas de la isla, reconstruyó una experiencia que comenzó al encontrar en TikTok una promoción de una Cadillac Escalade. Después de contactar a una vendedora que anunciaba automóviles en esa plataforma, dijo, fue remitido al establecimiento donde terminó negociando la compra.

Fernández explicó que nunca había adquirido un vehículo en un concesionario de Miami y que su escaso conocimiento del inglés dificultó la comprensión de los documentos que le presentaron. La urgencia por comenzar a trabajar con la camioneta —reconoció— también influyó en la decisión de firmarlos.

"Yo no leí nada, ¿cómo voy a leer 34 papeles en inglés?", expresó al recordar la operación.

El denunciante detalló que un representante, a quien identifica como “Manolo”, le ofreció llevarse una Cadillac Escalade ESV luego de entregar 5.000 dólares de depósito. Para concretar la compra, recurrió a sus ahorros: 2.000 en efectivo y los 3.000 restantes mediante una tarjeta bancaria.

La compra representaba para él una inversión laboral. Su intención era utilizar la camioneta para ofrecer servicios privados de transporte, actividad que describió como servicio de limusina, con la esperanza de obtener ingresos y continuar ayudando a su familia.

Recibo del concesionario Auto Direct of Miami, fechado el 10 de octubre de 2026, que consigna un pago inicial de 5.000 dólares por una Cadillac Escalade. El documento fue entregado por Dennys Fernández a DIARIO LAS AMÉRICAS.

Cambio de planes

Fernández quiso adaptar el vehículo usado a las exigencias de su actividad laboral y, según manifestó, invirtió aproximadamente 2.200 dólares adicionales en mejoras: 1.500 en iluminación y otros 700 en la instalación de pantallas para renovar y hacer más confortable el interior de la camioneta.

Sin embargo, los problemas habrían comenzado poco después. Inicialmente estuvo enfermo —dijo— y se vio obligado a interrumpir sus actividades. Cuando se recuperó y comenzó a trabajar, recibió una llamada del establecimiento.

Habían transcurrido entre diez y quince días desde la compra, calculó, cuando la persona a quien identifica como “Manolo” le pidió regresar al concesionario. Acudió al lugar alrededor de las seis de la tarde, pero mientras esperaba ser atendido recibió una solicitud de transporte y decidió realizar el servicio.

Posteriormente, sostuvo que le exigieron regresar aquella misma noche. Llegó cerca de las nueve y, de acuerdo con su versión, le comunicaron que debía dejar la camioneta.

El joven asegura le advirtieron que, si se marchaba con el automóvil, al día siguiente podrían enviar una grúa para retirárselo y perdería tanto el vehículo como el dinero entregado en depósito.

Acto seguido, según describió, le ofrecieron firmar un documento de cancelación mediante el cual sus 5.000 dólares quedarían disponibles como crédito durante seis meses para adquirir otro automóvil, de acuerdo con la narración de los hechos.

Temiendo perder sus ahorros, Fernández aceptó la propuesta, explicó. "Yo vestido de trabajo y todo, fíjate, vestido de trabajo y todo, tuve que dejar el carro", recordó.

Aquella decisión, que dijo haber tomado convencido de que su dinero permanecería disponible, habría marcado el comienzo de una prolongada controversia.

Las semanas transcurrieron sin que haya recuperado el vehículo o el pago inicial, según denunció, mientras su actividad laboral permanece prácticamente paralizada.

Demostrar dónde vive

Uno de los aspectos en los que Fernández hizo mayor énfasis fue la supuesta exigencia de presentar comprobantes de lugar de domicilio, requisito que, a su juicio, terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para conservar la camioneta.

El inmigrante explicó que cuando llegó a EEUU se estableció inicialmente en West Palm Beach, donde obtuvo su licencia de conducir de Florida. Posteriormente se trasladó a Missouri, estado en el que permaneció durante un tiempo, antes de regresar a Florida.

Actualmente reside en Lehigh Acres, en el condado de Lee, donde —comentó— paga 1.300 dólares mensuales de alquiler, incluyendo electricidad, agua y otros servicios.

Esa circunstancia, señaló, le impedía presentar facturas de servicios públicos a su nombre, porque todos esos gastos estaban incluidos en la renta.

"Yo no pago billes [facturas de servicios públicos], yo pago 1.300 de renta incluido todo", manifestó.

Fernández intentó resolver la situación actualizando su domicilio en distintos registros. Posteriormente, presentó al concesionario tres comprobantes, según sostuvo: una constancia provisional de su licencia de conducir con la dirección actualizada, documentación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y una carta bancaria que también reflejaba su residencia en Lehigh Acres.

Sin embargo, subrayó que ninguno fue aceptado. "Dicen que ninguna de esas sirve", recordó sobre la respuesta que presuntamente recibió.

Desde su punto de vista, esos documentos debieron ser suficientes para acreditar dónde residía, aunque no fue posible comprobar si cumplían los requisitos específicos de la entidad financiera encargada de evaluar el préstamo.

Añadió que posteriormente recibió otra comunicación bancaria confirmando su nueva dirección, pero decidió no regresar inmediatamente al establecimiento para evitar nuevos enfrentamientos.

La policía y el reclamo

Fernández regresó varias veces al concesionario —reafirmó— para solicitar una solución. En una de esas visitas, discutió con un representante del establecimiento después de insistir en que había presentado documentación suficiente para comprobar su lugar de domicilio, según su versión.

"Lo único que quiero es que tú me des mi dinero o, si no me vas a dar el carro, que me des mi dinero", recordó haber reclamado.

El inmigrante narró que, ante la falta de una solución, solicitó la intervención policial. Según su testimonio, dos agentes acudieron al concesionario, pero le explicaron que se trataba de una controversia de carácter civil, por lo que carecían de facultades para resolver directamente el conflicto entre las partes.

También mencionó que uno de los agentes cuestionó que no se aceptaran sus comprobantes de domicilio, teniendo en cuenta que el alquiler incluía los servicios públicos. Esta versión no pudo ser contrastada mediante un informe policial o declaraciones independientes de los agentes.

Durante esa visita, narró Fernández, había otro comprador inconforme y posteriormente buscó asesoramiento legal junto con la persona que presuntamente se encontraba en una situación similar a la suya.

Asimismo, puso en contexto que en últimas conversaciones con representantes del concesionario le plantearon la necesidad de volver a evaluar su crédito para determinar si calificaba nuevamente para obtener financiación. Cuestionó esa posibilidad porque —acorde con su criterio— ya había cumplido las exigencias relacionadas con su lugar de residencia.

Reconocimiento en TikTok

La historia dio un giro inesperado cuando Fernández aseguró haber descubierto en redes sociales varios anuncios de venta de una Cadillac Escalade que, por sus características, identifica como la misma camioneta que había dejado en el concesionario.

Como parte de su denuncia, entregó a DIARIO LAS AMÉRICAS dos videos promocionales que, desde su punto de vista, mostrarían la camioneta que anteriormente estuvo en su poder.

El primero, divulgado por la cuenta @luxury.cars464, promociona una Cadillac Escalade 2022 negra mediante imágenes de su carrocería, los faros, los asientos y el interior. La publicación ofrece pagos iniciales de entre 3.000 y 5.000 dólares e identifica como dirección comercial el 18900 NW 2nd Avenue, en Miami Gardens.

El segundo video, publicado en @autos.chica, muestra a una presentadora junto a una Escalade negra, anunciada esta vez como modelo 2023, por 32.900 dólares. La grabación incluye detalles del interior y promociona opciones de pago al contado o mediante financiación.

Fernández recalcó que reconoce la camioneta por las luces que había instalado y determinadas características de las llantas. "El carro mío lo están vendiendo. Con mis luces, y lo están vendiendo con mis luces que yo invertí", denunció.

Aseguró también que, durante una visita anterior, le mostraron el vehículo y le dijeron que continuaba allí, pero que posteriormente ya no pudo encontrarlo en el establecimiento.

Una consulta al inventario digital de Auto Direct of Miami permitió localizar una Cadillac Escalade ESV 2022 negra, identificada con el VIN 1GYS4KKL5NR279250, que coincide con el número consignado en los documentos entregados por Fernández.

No obstante, esa coincidencia no demuestra que ambos videos correspondan a la misma unidad ni permite establecer cuándo fueron publicados los anuncios. La diferencia entre los años del vehículo promocionados, 2022 y 2023, tampoco constituye por sí sola prueba de una irregularidad.

Reclamaciones

Entre los documentos que Fernández entregó a DIARIO LAS AMÉRICAS aparece un recibo fechado el 10 de octubre de 2026, que registra un pago inicial de 5.000 dólares por la camioneta. También figura un contrato de compraventa que establece un precio base de 47.900 dólares y un total de 55.164,46 dólares, incluidos cargos adicionales.

La documentación incluye, además, un acuerdo denominado Spot Delivery Agreement, que permite al comprador recibir el automóvil antes de que se apruebe definitivamente el crédito. Esto significa que la entrega del vehículo no garantiza que la financiación haya sido autorizada y que la operación queda sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ha advertido que este tipo de operaciones puede generar controversias cuando el préstamo no recibe la aprobación definitiva, especialmente por las condiciones para devolver el automóvil o recuperar el dinero entregado como pago inicial.

Sin embargo, los documentos examinados no permiten determinar si alguna de las partes incumplió sus obligaciones contractuales ni establecer las consecuencias legales del acuerdo de cancelación que Fernández aseguró haber firmado.

Acuerdo de entrega condicionada de la camioneta, incluido entre los documentos proporcionados por Dennys Fernández. El contrato contempla la entrega anticipada del automóvil mientras se completa el proceso de aprobación del financiamiento.

Por otra parte, los registros consultados del Better Business Bureau (BBB), organización privada que recopila quejas de consumidores y evalúa las prácticas comerciales de las empresas, recogen 14 reclamaciones contra Auto Direct of Miami durante los últimos tres años.

En mayo de 2025, un comprador denunció que entregó 4.000 dólares como pago inicial por una camioneta que utilizó durante aproximadamente dos semanas. Afirmó que el concesionario le pidió devolverla para una inspección y posteriormente le informó que la financiación no había sido aprobada. Sostuvo que continuaba sin el vehículo y sin recuperar su dinero.

Otra reclamación, presentada en abril de 2026, describió una situación similar: un cliente aseguró que recibió una camioneta y que, una semana después, le exigieron devolverla por problemas crediticios. Denunció que no recuperó el pago inicial. La empresa respondió que no logró identificar una transacción asociada al reclamante.

En octubre de 2024, otros compradores denunciaron que el establecimiento retuvo un automóvil tras solicitarles documentación adicional de ingresos y que supuestamente volvió a ofrecerlo para la venta. Reclamaron la devolución de 3.500 dólares.

Estas alegaciones corresponden a testimonios de consumidores y no constituyen pruebas de irregularidades en el caso de Fernández.

Asimismo, CARFAX, plataforma especializada en informes sobre el historial de vehículos, que incluye antecedentes de accidentes, propietarios y mantenimiento, también publica valoraciones de concesionarios.

En su portal, Auto Direct of Miami registra una calificación de apenas 1,1 sobre cinco estrellas, basada en nueve reseñas de clientes identificados como compradores verificados.

Algunas opiniones cuestionaron las condiciones comerciales y las diferencias entre los precios anunciados y los ofrecidos durante las negociaciones. Estas valoraciones reflejan experiencias particulares de consumidores y no constituyen pruebas de prácticas fraudulentas.

Sin respuesta

DIARIO LAS AMÉRICAS intentó conocer la posición de Auto Direct of Miami sobre las circunstancias denunciadas por el inmigrante cubano.

Durante una llamada a un número telefónico asociado a una persona identificada como “Juliano”, el interlocutor manifestó que se trataba de un asunto civil y declinó a ofrecer declaraciones a este matutino.

De esta manera, el establecimiento no proporcionó explicaciones detalladas sobre los requisitos de domicilio, el estado de la financiación, las condiciones de cancelación o el destino del pago inicial.

Para Fernández, entretanto, la controversia tiene consecuencias que van mucho más allá de un desacuerdo comercial.

El inmigrante indicó que estaba próximo a cumplir un mes desde que dejó la camioneta y que continúa sin recuperar el automóvil o el dinero entregado.

Entre documentos, trámites de residencia y visitas al concesionario, Fernández subrayó que su petición no ha cambiado. No pretende, según expresó, otra cosa que encontrar una solución para recuperar su herramienta de trabajo o el dinero con el que podría comenzar nuevamente.

"Mi dinero o mi carro", resumió durante la entrevista.

Por ahora, de acuerdo con su testimonio, sigue sin ninguno de los dos, mientras los días transcurren y la preocupación por sostenerse y ayudar a su hija desde la distancia continúa creciendo.