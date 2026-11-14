"La presión de Trump contra Maduro responde a una política de Estado que trasciende los partidos"

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en el sitio de construcción del salón del Ala Este en la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de noviembre de 2026.

MIAMI.- Las acciones judiciales y las sanciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y las figuras de su entorno no dependen exclusivamente de quién controle la Casa Blanca o el Congreso. Así lo sostiene la internacionalista Beatrice Rangel, quien considera que la política de presión sobre el régimen venezolano responde a una trayectoria institucional bipartidista y a intereses estratégicos de seguridad nacional.

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En entrevista con Diario Las Américas, la experta advierte que los resultados electorales de medio término no significan necesariamente un cambio de rumbo en las investigaciones judiciales contra Maduro y Cilia Flores, ni en los mecanismos de presión que Washington ha desarrollado durante distintas administraciones.

Rangel recuerda que las primeras sanciones contra funcionarios venezolanos comenzaron durante el gobierno del presidente demócrata Barack Obama y sostiene que existe una continuidad institucional que dificulta cualquier reversión de esas medidas por razones partidistas.

"Este es un país de leyes. Aquí, las decisiones judiciales son aceptadas, aunque no sean del agrado de un Presidente", afirma la analista.

En este sentido, Rangel rechazó categóricamente que vaya a producirse un retroceso en las causas penales que se ventilan en los tribunales federales de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. En análisis surge en el supuesto de que un nuevo escenario en el equilibrio de poder tras los comicios de medio mandato diera lugar a modificaciones significativas de la política estadounidense hacia quienes encabezaron un régimen dictatorial durante 27 años en Venezuela. "Que los demócratas van a echar para atrás lo que hizo Trump, eso es un disparate, no lo van a hacer... Estados Unidos es un país de leyes,” recalcó Rangel.

La experta recordó que la política de sanciones y las imputaciones por graves violaciones a los derechos humanos y narcotráfico poseen un recorrido institucional de carácter bipartidista que comenzó durante la administración de Barack Obama y continuó bajo distintas legislaturas.

"Quienes le pusieron la recompensa a Diosdado Cabello fueron los demócratas. Las sanciones empezaron con los demócratas, las empezó un señor que se llama Barack Obama. El presidente Obama metió dentro de esa misma ley Magnitsky a Venezuela. ¿Cómo van a creer que algo de eso se va a echar para atrás?" "Quienes le pusieron la recompensa a Diosdado Cabello fueron los demócratas. Las sanciones empezaron con los demócratas, las empezó un señor que se llama Barack Obama. El presidente Obama metió dentro de esa misma ley Magnitsky a Venezuela. ¿Cómo van a creer que algo de eso se va a echar para atrás?"

Para ejemplificar la independencia de la administración de justicia respecto a los intereses de la política partidista, Rangel evoca el seguimiento de otros expedientes judiciales prominentes:

"Tan es este un país de leyes, que una de las primeras cosas que hicieron fue agarrar y reabrirle el proceso a Álex Saab. (Lo sucedido en los comicios) Es una derrota electoral que sí tiene su repercusión, pero que no va a interferir para nada en estas políticas internacionales que se están llevando a cabo", advierte.

La justicia de EEUU procesa a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, que han asistido dos veces a audiencia en la Corte de Nueva York. AFP

No al extremismo

La especialista destacó también que el comportamiento de los votantes refleja una reafirmación de la salud democrática de la nación, donde la ciudadanía exige a sus representantes atender el bienestar interno antes de priorizar agendas externas:

"Los resultados electorales fueron el fortalecimiento de la democracia americana porque muestran rechazo a los extremos y una validación del centro... Lo que hizo el pueblo norteamericano fue decirle al mundo: nosotros no queremos los extremos... A Trump le dieron un mandato que fue ocúpate de tu casa, y él se salió de ese mandato y los electores lo castigaron."

En este momento, el electorado estadounidense hizo, con su voto, un llamado de atención sobre las posturas radicales. No ganó el Partido Demócrata ni el Partido Republicano. Se eligió el punto medio. “El pueblo norteamericano le ha dicho al mundo nosotros no queremos los extremos. Sólo basta con ver los resultados,” puntualizó Rangel.

"El espíritu de los americanos en este momento no es para andar haciendo aventuras en el resto del mundo. Los americanos quieren un presidente que se ocupe de sus problemas y sus problemas fundamentales son que los servicios públicos han perdido calidad... las escuelas públicas de Estados Unidos están casi que compiten con las de América Latina... el servicio de salud ha incrementado el precio de una manera brutal y la gente se arruina,” recalcó Rangel.

Seguridad, petróleo y geopolítica

La analista sostuvo que la atención prestada a la crisis venezolana por parte de las distintas administraciones en Washington no responde a simpatías coyunturales, sino a imperativos estratégicos de seguridad nacional e intereses energéticos de largo plazo en el hemisferio occidental.

"Venezuela es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 14 o 20 años se acaban, y esto no lo digo yo, lo dice Humberto Calderón Berti, que es una autoridad mundial en petróleo... esta gente ya no tiene petróleo doméstico suficiente para mantener su economía. Entonces, tienen que asegurarse el acceso a las reservas de petróleo más grande que tenemos en el hemisferio," afirmó.

En ese sentido, Rangel estimó la continuidad en los acuerdos y esquemas operativos orientados a resguardar la producción y el acceso a los recursos hidro carburíferos de la región.

"Ese contrato que firmaron (recientemente entre la presidencia interina de Delcy Rodríguez), ese contrato no lo van a modificar, sacarán al señor Betancourt y pondrán en vez del señor Betancourt a la Exxon. Pero el contrato sigue, porque es la manera de Estados Unidos garantizar que va a tener suministro petrolero." "Ese contrato que firmaron (recientemente entre la presidencia interina de Delcy Rodríguez), ese contrato no lo van a modificar, sacarán al señor Betancourt y pondrán en vez del señor Betancourt a la Exxon. Pero el contrato sigue, porque es la manera de Estados Unidos garantizar que va a tener suministro petrolero."

No obstante, la especialista señaló que, si bien la extracción y el cerco judicial sobre la cúpula gobernante respondieron a una lectura acertada sobre la naturaleza del régimen, la ausencia de una planificación detallada para la fase de gobernabilidad posterior ha condicionado el ritmo de los acontecimientos en el territorio venezolano.

"El presidente Trump no se equivoca cuando él apoya la extracción de Maduro. ¿Por qué? Porque todas las formas y modalidades de negociación con ese régimen se le han intentado... tú tienes un régimen que además no es un régimen político, sino que está penetrado por el narcotráfico... No estoy tan convencida que había un plan bien pensado para el día después... deciden dejar intacto a todo el aparato del régimen... me da la impresión que no hubo un conocimiento profundo de cómo hacer para ir desbaratando el régimen y creando una nueva realidad."

El mandato del electorado: foco en el hogar

Al evaluar las implicaciones globales del voto castigo, la analista concluyó que los estadounidenses enviaron un mensaje claro sobre las prioridades que debe atender la Casa Blanca, marcando una preferencia por las posturas equilibradas y el fortalecimiento del centro político.

Rangel señala que el veredicto en las urnas fue una consecuencia lógica del descontento ciudadano frente a políticas económicas severamente cuestionadas por los mercados y la clase media.

"Yo creo que sí que ha sido una derrota severa además... cuando analizas los detalles, te das cuenta de que eso tenía que pasar. ¿Por qué? Porque es con las economías complejas, como es la de Estados Unidos... tú no te puedes poner a jugar a aprendiz de brujo," ironizó.

De acuerdo con la analista, la imposición indiscriminada de aranceles afectó la estructura de costos en sectores fundamentales de la economía estadounidense, alimentando tensiones inflacionarias que los mecanismos monetarios tradicionales no han logrado apaciguar.

"La aplicación de aranceles, fue en el siglo XIX que funcionó y en el principio del siglo XX... todo el mundo se dio cuenta que el tema de los aranceles es un tema que no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque cuando se deja que la economía funcione, la economía asigna los recursos a las entidades más competitivas."

Además, se suma la fricción migratoria. "Le añades a eso que la industria de la construcción y la agricultura en Estados Unidos funciona con braceros y con operarios que vienen de los países de América Latina... y entonces tú sueltas aquella política represiva de inmigración, y entonces les encareces los costos, tanto a los constructores como a los agricultores, y encima de todo, les creas unos problemas graves de suministro."

Rangel hizo referencia al esquema comercial y su repercusión directa bolsillo del consumidor estadounidense. "Durante 20 años ello, el mercado chino empezó a fabricar las manufacturas a un costo bajísimo, y con eso contribuyeron al crecimiento de la clase media en Occidente.

Porque en la medida que el vestuario, las partes de los automotores, los elementos para la construcción y todas esas cosas eran más baratos, pues más barata era la vida aquí en Occidente. Entonces, poner aranceles a diestra y siniestra, basado en criterios políticos y no criterios económicos, genera el desastre que hay ahora. Traducido en una inflación que no baja y afecta directamente al ciudadano común”, evalúa la experta.

A su juicio, el desencanto del electorado responde principalmente a la presión financiera que atraviesan los hogares frente al costo de la vida y los cambios en el mercado de trabajo.

"Tienes al Federal Reserve Board tratando por todos los medios del mundo de controlar la inflación con unas tasas de interés altas, y no han podido... Esto repercute de manera directa en el ciudadano. La digitalización eliminó un conjunto de puestos de trabajo, ahora tienen la amenaza de la inteligencia artificial, y además de eso el costo de la vida les ha subido, con lo cual ha habido en los Estados Unidos una destrucción de clase media muy grande... y bajo esas condiciones nadie gana elecciones."