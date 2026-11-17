MIAMI. — El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) amplió la vigilancia por inundaciones a Miami-Dade, Broward y el interior de Palm Beach ante un período de lluvias intensas que podría afectar calles y comunidades bajas desde este martes hasta la noche del jueves.

La vigilancia comenzará a las 5:00 p. m. de hoy y se extenderá hasta las 7:00 p. m. del jueves , según los avisos oficiales. La medida indica que existen condiciones favorables para inundaciones y requiere mantenerse atento a nuevas advertencias.

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Dónde podría caer más agua

El pronóstico contempla acumulaciones generalizadas de dos a cuatro pulgadas hasta el viernes, con cantidades mayores en lugares donde los aguaceros se repitan. El escenario más adverso considerado por los meteorólogos contempla entre seis y diez pulgadas, pero no representa la previsión general para los tres condados.

Los mayores acumulados se perfilan en sectores costeros de Palm Beach y Broward, aunque el NWS advirtió que todavía existe incertidumbre sobre su ubicación exacta.

Entretanto, una zona de baja presión en el Golfo y un frente que permanecería casi inmóvil sobre Florida favorecerían la llegada de aire húmedo. Los vientos del océano, junto con las corrientes de aire en las capas altas de la atmósfera, podrían provocar aguaceros repetidos sobre las mismas zonas costeras, según los expertos.

La previsión de nuevas lluvias coincide con la recuperación de algunas comunidades afectadas por las inundaciones del 1 y 2 de noviembre. En West Palm Beach, el alcalde Keith James extendió la emergencia local hasta el domingo 22 para mantener las operaciones de respuesta y coordinar recursos.

La Ciudad informó que continúa limpiando desagües y utilizando una estación auxiliar de bombeo en Apoxee Reserve, mientras administra estructuras de control en Grassy Waters para disponer de mayor capacidad ante las próximas lluvias.

Playas y navegación peligrosas

En aguas atlánticas se esperan olas de 10 a 12 pies este martes, mientras las playas de Palm Beach y Broward podrían registrar rompientes de siete a diez pies. Miami-Dade también permanece bajo riesgo alto de corrientes de resaca.

Estas corrientes pueden arrastrar a los bañistas mar adentro. El viento fuerte y el oleaje supondrían, además, un peligro para las embarcaciones pequeñas. Los avisos marítimos continúan hasta el jueves, con horarios distintos según la zona.

Entretanto, el Centro Nacional de Huracanes informó a la 1:00 a. m. que no espera formación de ciclones tropicales durante siete días.

Precauciones ante los anegamientos

Las autoridades recomiendan evitar conducir o caminar por vías inundadas, aunque el agua parezca poco profunda. La superficie puede ocultar daños en el pavimento y la fuerza de la corriente puede desplazar vehículos.

El NWS recordó que seis pulgadas de agua en movimiento pueden derribar a un adulto y que aproximadamente un pie puede arrastrar muchos automóviles. Tampoco debe intentarse pasar alrededor de las barreras colocadas para cerrar una carretera.