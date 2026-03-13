viernes 13  de  marzo 2026
EEUU

Trump anuncia cese de Richard Grenell como director del Kennedy Center

Richard Grenell, exembajador y actual enviado presidencial para misiones especiales, será reemplazado por el actual vicepresidente de instalaciones del centro

Richard Grenell durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2020 en Washington, DC.

Richard Grenell durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el 4 de septiembre de 2020 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Richard Grenell dejará su cargo como director interino del John F. Kennedy Center for the Performing Arts antes de que el emblemático complejo cultural cierre para someterse a una amplia renovación, anunció este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su plataforma Truth Social, Trump informó de que Matt Floca, hasta ahora vicepresidente de Operaciones del Centro, asumirá la dirección en sustitución de Ric Grenell, quien también es enviado del presidente para Operaciones Especiales.

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"Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el período de transición y quiero agradecerle su destacada labor", expresó Trump. "Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el período de transición y quiero agradecerle su destacada labor", expresó Trump.

Grenell fue nombrado director del complejo artístico en 2025, cuando la Casa Blanca colocó una junta directiva que rebautizó la institución como Centro Trump-Kennedy.

Trump anunció el pasado diciembre que el Centro Kennedy cerrará sus puertas durante dos años, a partir del 4 de julio de 2026, Día de la Independencia del país, para realizar obras de renovación.

"La reconstrucción completa del Centro Trump-Kennedy comenzará después de la celebración del 4 de julio, con una gran reinauguración programada para dentro de aproximadamente dos años", recordó Trump este viernes.

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FUENTE: EFE

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