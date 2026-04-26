Blacksburg y Christiansburg, naturaleza en el suroeste de Virginia

Escondidos entre los suaves pliegues de las Blue Ridge Mountains de los Apalaches, los pueblos de Blacksburg y Christiansburg, en el suroeste de Virginia , ofrecen una especie de inmersión silenciosa en la naturaleza que se siente a la vez restauradora y expansiva.

Aquí, en el condado de Montgomery , las crestas boscosas se extienden hacia el horizonte, los arroyos trazan líneas plateadas a través de los valles y cada estación reconfigura el paisaje de formas sutiles y cautivadoras.

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La gente suele ser educada y accesible, con personas abiertas a conversar en espacios cotidianos como cafés y eventos locales. El ambiente social no es particularmente acelerado ni transaccional; en cambio, las interacciones suelen desarrollarse a un ritmo más relajado, con personas dispuestas a tomarse el tiempo para conversar.

Escapadas

Una de las escapadas más queridas es el Huckleberry Trail, un sendero pavimentado que conecta suavemente ambos pueblos. En primavera, las flores silvestres florecen a sus lados; en otoño, el dosel se transforma en tonos ámbar y carmesí.

Para quienes buscan una experiencia más inmersiva, el cercano Bosque Nacional Jefferson abre kilómetros de senderos de interior. Aquí, los excursionistas pueden seguir rutas serpenteantes bajo imponentes bosques frondosos, escuchar el susurro del viento entre las hojas y vislumbrar la vida silvestre que habita el bosque.

Secciones del icónico Appalachian Trail pasan a poca distancia, invitando tanto a senderistas experimentados como a curiosos excursionistas

a caminar por algunos de los caminos más legendarios del país.

Comienza tu recorrido con el McDonald Hollow Trail System, como hicimos nosotros junto a Dean Crane, director de la ciudad de Blacksburg y entusiasta de la naturaleza. Con seis millas de senderos de uso múltiple, es el primero de tres redes de senderos interconectados que forman Brush Mountain Park.

Por otro lado, el agua añade otra capa de belleza a la región. En Pandapas Pond, un tranquilo lago que refleja las montañas circundantes, mientras un sendero rodea su orilla y asciende hacia el bosque.

“Es un lugar donde las mañanas llegan en silencio, a menudo acompañadas de niebla elevándose sobre el agua, y las tardes están marcadas por la risa de las familias y el ritmo constante de los excursionistas en movimiento”, explicó la guardabosques Beth Christensen del Bosque Nacional George Washington y Jefferson.

Lo que hace especialmente atractiva el área de Blacksburg–Christiansburg es lo accesible que resulta todo. En pocos minutos puedes pasar del animado ambiente universitario de la Virginia Tech University a la quietud de un sendero en el bosque. Es un lugar donde la naturaleza no es un destino lejano: está integrada en la vida diaria, siempre a la vuelta de la esquina, esperando ser explorada a tu propio ritmo.

Paraíso vintage

Además de la naturaleza, la zona alberga docenas de tiendas de antigüedades y objetos vintage que se pueden visitar y explorar. Cambria Station Antiques en Christiansburg, ubicada frente a la antigua estación de tren, ofrece tres pisos de antiguos objetos y otros de época tipo vintage.

En la primera planta, la tienda cuenta con una gran librería de segunda mano y un depósito de discos de décadas pasadas, enmarcadas por un impresionante arco hecho con 3.000 libros antiguos. La mayoría son libros de texto obsoletos que ya no tenían demanda, por lo que fueron reutilizados para darles una segunda vida.

“Los libros están atornillados entre sí, a la base, hacia arriba o hacia abajo, a lo largo del arco”, explicó la copropietaria Heather Vaughn.

“La idea del arco de libros fue de mi esposo, Ken Vaughn”, añadió la Sra. Vaughn. “Él realmente quería crear la sensación de que entrabas en otro espacio. Y sinceramente pensé que estaba loco cuando dijo que quería hacer eso, pero es una pieza hermosa”, admitió.

¡Vino!

Los vinos de Virginia son elegantes, equilibrados y mejoran rápidamente, con expresiones sólidas del terruño y una creciente reputación de calidad, y Beliveau Farm Winery es prueba de ello.

Ubicada en 165 espectaculares acres con senderismo en el lugar, áreas de picnic con sombra y romántico alojamiento en la Manor House, esta bodega produce vinos blancos y tintos premiados.

Yvan y Joyce Beliveau plantaron las primeras uvas en 2009 y produjeron su primer vino dos años después. Hoy es la única bodega en el condado de Montgomery, Virginia.

El Sr. Beliveau, constructor, académico y granjero de corazón, aprendió a hacer vino mediante una combinación de experiencias, mentoría, pruebas y errores.

“No tengo una receta. Solo hago el vino que me sale bien. La variedad del suelo, las tierras altas y el clima hacen que nuestro vino sea diferente a otros vinos de Virginia”, aseguró.

Más entretenimiento

Al recorrer la zona, encontrarás edificios llamativos, como el Cassel Coliseum, con interesantes contrafuertes voladores que actúan como refuerzo para soportar el gran empuje de las bóvedas y techos elevados.

El Cassel Coliseum es el corazón de los deportes en interiores y de los grandes eventos en la famosa Virginia Tech en Blacksburg, y una parte clave de la identidad universitaria y la energía comunitaria.

El Moss Arts Center, ubicado entre Virginia Tech y el centro de Blacksburg, es un espacio artístico de 147.000 pies cuadrados que presenta exposiciones y actuaciones innovadoras, llevando programación cultural diversa a la región.

En el Hahn Horticulture Garden, puedes explorar seis acres de jardines muy bien cuidados con elementos de agua, áreas sombreadas y exhibiciones temporales dentro del campus de Virginia Tech.

Huckleberry Park, situado en las pintorescas Blue Ridge Mountains, es un parque de 50 acres que ofrece modernas, instalaciones para los más pequeños, campos deportivos y un parque para perros.

El Montgomery Museum of Art & History es un centro cultural que preserva la historia local mientras exhibe arte regional mediante exposiciones y programas interactivos.

También está el Christiansburg Institute, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar la historia afroamericana del suroeste de Virginia, destacando relatos desde la emancipación hasta la desegregación.

El Alexander Black House & Cultural Center es una casa victoriana restaurada con exposiciones rotativas, un área infantil y una biblioteca genealógica.

Y también está el Lyric Theatre, un cine y teatro histórico de 1930, restaurado y conocido como uno de los primeros de Virginia en proyectar películas sonoras. Hoy alberga programas educativos, eventos comunitarios y películas por entre 5 y 8 dólares.

Virginia Tech

La vida en Blacksburg está muy estrechamente conectada con Virginia Tech, la famosa universidad pública de investigación.

Fue fundada en 1872 como institución de concesión de tierras y ha crecido hasta convertirse en una de las universidades más grandes de Estados Unidos. Hoy es especialmente conocida por combinar una sólida formación académica con un enfoque en investigación aplicada, innovación y aprendizaje práctico.

Gastronomía

Desde favoritos locales y cafés hasta restaurantes informales y opciones de cocina de la granja a la mesa, el área de Blacksburg–Christiansburg ofrece una escena gastronómica sorprendentemente diversa y en crecimiento, moldeada por la cultura local, la energía de ciudad universitaria y las influencias regionales de los Apalaches, tema que abordaremos en otro artículo.

En Blacksburg encontrarás una concentración de restaurantes informales, internacionales y de enfoque local, mientras que en Christiansburg la oferta gastronómica se centra en opciones de comida rápida, diners estadounidenses y restaurantes familiares.

Dónde alojarse

El alojamiento en el condado de Montgomery, centrado en Blacksburg y Christiansburg, es variado, cómodo y adecuado para distintos estilos de viaje, desde marcas modernas hasta refugios más rústicos.

The Inn at Virginia Tech and Skelton Conference Center es una de las opciones más elegantes y céntricas de la zona. Ofrece 147 habitaciones y suites, muchas con vistas al campo de golf o a las montañas circundantes, además de restaurante, gimnasio, instalaciones de negocios y comodidades modernas como Wi-Fi, espacios de trabajo y estacionamiento en el lugar.

Cómo llegar

Blacksburg y Christiansburg son accesibles en automóvil o volando al Aeropuerto de Roanoke-Blacksburg y teniendo en cuenta alquiler de auto o servicio de transporte terrestre. El trayecto dura unos 45 minutos y ofrece vistas escénicas de elevaciones montañosas y coloridas comunidades a lo largo del camino.