Miami-Dade: "Salud de la Bahía de Biscayne es estable, pero siempre debemos cuidarla"

Loren Parra, directora de DERM, en su oficina en Miami-Dade.

MIAMI.- Loren Parra lleva años trabajando sobre un mismo eje, la protección del medioambiente. Antes de asumir la dirección del Departamento de Gestión Ambiental de Miami-Dade (DERM), era conocida como la “jefa de la bahía”, una posición creada para coordinar estrategias alrededor de la protección de la Bahía de Biscayne, uno de los ecosistemas más frágiles y valiosos del sur de Florida.

Hoy, desde su oficina en Downtown Miami, lidera un Departamento que recuperó su autonomía administrativa el pasado mes de enero y que busca responder a uno de los mayores desafíos del condado: cómo crecer sin comprometer los recursos naturales que sostienen la vida cotidiana de millones de residentes.

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“Acá en el sur de la Florida tenemos dos problemas fundamentales: las inundaciones que estamos viendo más y más por la lluvia, pero también tenemos problemas con la calidad del agua de la bahía”, explicó Parra durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Su carrera ha estado ligada a la política ambiental. Trabajó en The Everglades Foundation, enfocada en la restauración de los Everglades, y también junto al entonces senador Bill Nelson en iniciativas vinculadas a la protección de recursos naturales.

“Siempre trabajando en temas del medio ambiente, más que nada en la política de los recursos medioambientales”, resumió.

La experiencia de la “jefa de la bahía”

Antes de llegar a DERM, Parra asumió la coordinación de la Bahía de Biscayne, un importante recurso natural y económico y cuya salud impacta directamente al condado entero.

Su trabajo consistía en buscar soluciones capaces de atender dos crisis paralelas: el aumento de las inundaciones y el deterioro de la calidad del agua.

La Bahía de Biscayne representa uno de los motores económicos fundamentales para el Condado de Miami-Dade, con un impacto total estimado en 64.000 millones de dólares en producción anual, recordó,

“Muchas veces esos dos problemas no tienen las mismas soluciones. Mi trabajo era intentar buscar soluciones que pudieran ayudar ambos problemas a la vez”, explicó.

Para ella, el principal reto del sur de Florida no es combatir el agua, sino aprender a convivir con ella.

“De verdad acá en el sur de la Florida es más que nada intentar buscar formas de vivir con toda el agua, porque esto es un lugar lleno, lleno de agua”.

La importancia de esa visión se entiende mejor al observar el mapa: Miami-Dade está ubicado entre dos tesoros ecológicos nacionales.

“No vas a encontrar ningún otro lugar en Estados Unidos que está literalmente en la mitad de dos parques nacionales. Tenemos los Everglades a un lado y Biscayne National Park al otro. Es sumamente especial”, afirmó.

DERM: independiente en su nueva etapa

Uno de los principales cambios recientes fue la separación de DERM del Departamento de Recursos Económicos y Regulación (RER), una decisión impulsada por la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

“La alcaldesa Levine Cava convirtió de nuevo a DERM en un departamento independiente una medida que busca simplificar los procesos sin reducir la protección ambiental. DERM y RER estuvieron juntos desde la crisis de 2008.

Con el nuevo cambio, la atención directa al público y la gestión de permisos quedaron concentradas en RER, mientras DERM se dedica exclusivamente al análisis técnico y la conservación ambiental.

Cómo funciona ahora el sistema de permisos

La reorganización despertó dudas entre los ambientalistas, quienes pensaron que dejar los permisos en manos de RER, era equivalente a desproteger el medioambiente especialmente en proyectos cercanos a zonas sensibles como la bahía, humedales o áreas de recarga del acuífero.

La directora Parra aclara que DERM no desaparece del proceso.

“El intercambio con el residente para los permisos queda en RER. Así es más fácil porque una persona no tiene que ir a departamentos distintos al solicitar un arreglo”, explicó.

Sin embargo, cuando un proyecto representa un posible impacto ambiental, la intervención de DERM es automática.

“Si hay un proyecto al lado de la bahía, que impacta los humerales o algo cerca de los Everglades, eso activa inmediatamente la supervisión de DERM”.

También supervisa los proyectos de construcción cercanos a los campos de pozos, las zonas protegidas donde se extrae el agua potable del acuífero de Biscayne. Cuando una solicitud de construcción se ubica dentro de estas áreas sensibles, el DERM interviene para evaluar posibles riesgos ambientales y establecer restricciones que eviten la contaminación.

Enfatizó que la intención de la nueva reestructuración departamental es agilizar trámites menores y concentrar la revisión técnica en proyectos que realmente puedan comprometer recursos naturales.

“Un residente que quiere renovar su baño no necesita la experiencia técnica de nuestros científicos. Pero si hablamos de recursos ambientales, ahí sí entramos nosotros”, insistió.

Departamento con recursos propios

Otra polémica existente era el costo de DERM para el contribuyente local. La directora aclaró que su departamento opera bajo un modelo financiero particular: gran parte de su operación se sostiene con ingresos propios y funciones delegadas del estado y nacionales.

“Somos un departamento proprio, se nutre de fondos él mismo”, explicó Parra.

“Tenemos más de una docena de funciones que el estado y el gobierno federal delegan en nosotros”.

Eso significa que muchas de sus funciones son financiadas directamente por programas delegados desde Washington y Tallahassee para ejecutar normativas ambientales.

Supervisión de la calidad del aire

Entre ellas destaca el monitoreo de la calidad del aire, una tarea poco visible para el ciudadano común pero esencial para la salud pública.

“Tenemos estaciones de monitoreo del aire por todo el condado y todos los días recogemos datos para proveerle información al National Weather Service”.

Esos datos terminan en aplicaciones meteorológicas y alertas públicas que millones de personas consultan diariamente, indicó.

Loren Parra, directora de DERM Loren Parra, directora de DERM, junto a Natalia Jaramillo, Chief of External Affairs de Miami-Dade Environment. CESAR MENENDEZ DLA

Protección del acuífero de Biscayne

Otra de las tareas más delicadas ocurre bajo tierra. DERM supervisa programas relacionados con antiguos tanques subterráneos de combustible instalados en estaciones de servicio, muchos de ellos construidos sobre el acuífero de Biscayne.

Ese acuífero es la principal fuente de agua potable del sur de Florida, el Departamento de Aguas y Alcantarillados del condado extrae más de 330 millones de galones del preciado líquido al día.

“Estamos solamente a diez pies sobre el nivel del mar y nuestras construcciones están literalmente encima del acuífero de Biscayne”, explicó.

Durante décadas, muchos de esos tanques presentaron filtraciones que amenazaban la seguridad del agua potable.

“Hubo mucha filtración con esos tanques de petróleo. Entonces el Estado hizo un programa inmenso para poder limpiar todas esas gasolineras”.

DERM participa en esa supervisión, así como en la identificación de zonas críticas con tanques sépticos envejecidos cercanos a la bahía.

“Nosotros identificamos las áreas más vulnerables e informamos a WASD las zonas a priorizar”.

Proteger el acuífero evita costos mayores para los residentes.

“Si el acuífero está contaminado, el Departamento de aguas tiene que hacer más tratamiento. Eso significa más procesos y más dinero”.

e432e437-7ec9-4a34-841a-93ba21391afe Voluntarios en Baynanza en Miami-Dade. DERM

Baynanza, evento de limpieza ambiental

Cada año, una de las iniciativas más visibles de DERM es Baynanza, la gran jornada comunitaria de limpieza de la Bahía que este 2026 celebró su edición 44 y volvió a movilizar a miles de voluntarios en todo el condado logró colectar más de 20.000 libras de desechos por primera vez en los 13 distritos del condado.

Para Parra, el valor de Baynanza no está solo en recoger basura, sino en educar sobre la conexión entre cada vecindario y la salud de la bahía.

“Este programa se hace literalmente más de cuatro décadas y tiene un seguimiento. La comunidad ya sabe qué es Baynanza, se preparan cada año”, explicó.

La meta era llevar el mensaje ambiental incluso a quienes no viven frente al mar.

“Aunque tú no vivas en la bahía, y no veas la costa, todo lo que se hace, incluso los que viven al oeste del condado, tiene impacto en la bahía, en el acuífero y en todos los canales”.

Parra recordó una jornada en el Distrito 12, donde ella participó el comisionado junto al comisionado Juan Carlos Bermúdez y su equipo.

“Les pudimos explicar que toda esa basura termina en el sistema de alcantarillado o en un canal. Todo está conectado”.

La Bahía de Biscayne no solo representa un símbolo natural de Miami-Dade, sino también un motor económico.

“La bahía es responsable por 64.000 millones de dólares de actividad económica cada año”, afirmó.

La bahía sustenta aproximadamente 448.000 puestos de trabajo, lo que representa el 24% de todos los empleos del condado.

“Desde el Puerto de Miami hasta la pesca comercial, el turismo náutico y la recreación familiar, la economía local depende en gran medida de la salud de sus aguas”.

“Si yo fuera Royal Caribbean, no querría salir de una bahía contaminada y sucia”, dijo.

Salud estable, pero debemos cuidarla

Durante años, la comunidad ha observado que episodios graves como la mortandad masiva de peces ha afectado a la bahía en distintas ocasiones. Aunque en los últimos años no se han repetido eventos tan severos, era importante preguntar a Parra sobre la salud del lugar.

A lo que respondió: “No me gusta hablar de una recuperación definitiva”.

Luego añadió: “Hace como cuatro años que no vemos una mortandad masiva tan terrible como vimos anteriormente. Eso demuestra que sí, se está mejorando”.

Sin embargo, insistió en que el problema no está resuelto.

“No queremos sugerir que la comunidad ya no tiene que hacer nada. Al contrario, tenemos que seguir. Su diagnóstico resume bien el estado actual de este ecosistema.

“La bahía está estable, pero siempre debemos cuidarla”.

Día de la Tierra: más árboles

La directora reconoció que abril es uno de los meses más intensos para DERM. Además de Baynanza, el condado organiza múltiples eventos por el Día de la Tierra, enfocados en limpieza de espacios naturales, mantenimiento de áreas protegidas y siembra masiva de árboles.

“Para nosotros el año entero es el Día de la Tierra, pero abril es el mes más activo”, explicó Parra.

Este año, el departamento programó varios eventos de reforestación y la entrega gratuita de árboles a residentes.

DERM realiza tres grandes eventos anuales donde distribuye entre 8.000 y 10.000 árboles en distintas zonas del condado.

Los próximos eventos de adopción de árboles se realizarán el sábado 16 de mayo en Hialeah Gardens Senior High School, el domingo 19 de julio en el campus Biscayne Bay de FIU en North Miami y el sábado 12 de septiembre en Zoo Miami. Estas iniciativas buscan aumentar la cobertura arbórea del condado, reducir el calor urbano, prevenir inundaciones y fortalecer la conexión de la comunidad con el medio ambiente.

Parra dijo que DERM prioriza la entrega de árboles nativos, pero también procura incluir especies frutales que resulten culturalmente relevantes para muchas comunidades del condado. Señaló que algunas familias prefieren árboles que den frutos, como mango, chirimoya o jaboticaba, por lo que el Departamento intenta incorporarlos cuando es posible. Aclaró que evitan especies como los cítricos, especialmente naranjos, debido a enfermedades como el citrus greening, que los hace más vulnerables y reduce sus probabilidades de sobrevivir después de ser sembrados.

La estrategia forma parte del plan de Urban Forestry o silvicultura urbana, una iniciativa impulsada dentro del plan estratégico ambiental de la alcaldesa Daniella Levine Cava.

Natalia Jaramillo, jefa de External Affairs de Miami-Dade Environment, explicó que esta política conecta temas de aire limpio, control de inundaciones y resiliencia urbana.

Menos calor y menos inundaciones

Para Parra, la siembra de árboles no es un asunto estético, sino una herramienta directa de salud pública y adaptación climática.

“Tú ves claramente en un día de sol la diferencia térmica entre una comunidad como Coral Gables, que tiene muchísima cobertura de árboles, comparado con un vecindario como Miami Gardens, donde solo tienen como 13%”, explicó.

“Puedes ver en el mismo día, a la misma hora, una diferencia de hasta 10 grados F”.

Además del alivio térmico, los árboles ayudan a reducir inundaciones, absorber agua de lluvia y proteger la infraestructura residencial, sostuvo.

Según Jaramillo, “la siembra de árboles disminuye la temperatura de las ciudades y también influye en la prevención de inundaciones” .

Parra añadió que el área verde frente a las viviendas cumple una función clave durante lluvias intensas.

“Ese suelo es sumamente importante para recoger toda el agua cuando llueve para que no se inunde ni el andén ni la casa”.

Los árboles también elevan el valor de las propiedades.

“Un vecindario con muchos árboles bien mantenidos ayuda a subir el valor de ese vecindario. Eso es un hecho”.

DERM más enfocado en la protección ambiente

Al final, Parra insiste en que DERM no debe verse como una oficina técnica aislada, sino como una institución que impacta directamente la vida diaria de los residentes.

Desde la calidad del aire hasta el agua potable, desde la protección del acuífero hasta la sombra de un árbol frente a una casa, todo termina conectado.

También es parte esencial de la economía del sur de Florida.

“He visto estudios recientes que dicen que más del 50% de los turistas que llegan al estado vienen por recreación vinculada al medio ambiente”.

Playas limpias, agua segura, aire respirable y una Bahía saludable no son solo temas ecológicos, son parte de la razón por la que Miami-Dade sigue siendo uno de los destinos más atractivos del país, concluyó.

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