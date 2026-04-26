domingo 26  de  abril 2026
CONFLICTO MEDIO ORIENTE

Trump asegura que no tiene prisa por llegar a un nuevo acuerdo con Irán

El presidente de EEUU dijo no sentir urgencia de negociar con el régimen de Irán, y que su objetivo sigue siendo evitar avance del armamento nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.&nbsp;

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

NUEVA YORK.-El presidente Donald Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán sobre el conflicto en Medio Oriente, tras suspenderse ese sábado el plan de conversaciones sobre el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero, en Islamabad, Pakistán.

Trump argumentó que el tiempo corre a favor de Washington en su estrategia de presión máxima que ha logrado asfixiar la economía de Teherán y “diezmado” su capacidad operativa, en declaraciones a una cadena estadounidense citadas por agencias, este domingo.

Lee además
El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el embajador de Israel en EEUU, Yechiel Leiter; el vicepresidente de EEUU, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio; la embajadora de Líbano en EEUU, Nada Hamadeh Moawad; y el embajador de EEUU en Líbano, Michel Issa; escuchan mientras el presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una reunión con la embajadora de Líbano en EEUU y el embajador de Israel en EEUU, en la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de abril de 2026.
Negociaciones

Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Israel y el Líbano por tres semanas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. 
Conflicto

Trump sostiene que hay profundas divisiones internas en Irán: "No sabemos quién es el líder"

No obstante, los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, subrayó el mandatario en la entrevista telefónica horas después del suceso con tiros ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, ayer en la noche.

En veremos reunión en Pakistán

Este sábado, el mandatario estadounidense anunció que canceló el viaje de su delegación liderada por el enviado especial Steve Witkoff a Islamabad para conversar con el régimen de Irán en Pakistán que ha servido de mediador en los intentos por llegar a un acuerdo.

Justificó su decisión en “la poca capacidad negociadora” de Teherán al enviar un documento que “debería haber sido mejor” pero que, al cancelar la reunión, “en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", dijo a los periodistas.

Pero aclaró que la decisión no implicaba que Washington fuera a reanudar su guerra contra la república islámica en el Medio Oriente, donde siguen los ataques entre Israel y el Líbano que han dejado más de 2,500 personas muertas.

Trump sobre armas nucleares

Durante la entrevista, Trump reiteró que su objetivo principal sigue siendo evitar que Teherán desarrolle las armas nucleares y calificó esa posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", aseguró.

El mandatario expresó su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los "billones de dólares" que EEUU invierte en la protección de Europa frente a Rusia.

Más temprano se informó que el canciller de Irán, Abás Araqchi, regresó a Pakistán a última hora de este domingo, tras haber abandonado Islamabad.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

"Es una escena de un crimen": así se vivió el tiroteo de la cena de Trump desde dentro

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington
SUCESOS

Trump tras ser evacuado de una cena por disparos: "El tirador estaba muy lejos"

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026. video
EEUU

Hombre armado en la gala con Trump dijo que apuntaba contra altos funcionarios

Esta imagen, publicada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a la persona que él afirma ser el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras su detención el 25 de abril de 2026. video
REACCIÓN PRESIDENCIAL

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno

Policía y militares de Colombia llegaron luego del ataque terrorista a un autobús en el Departamento del Cauca, que dejó siete muertos este sábado 25 de abril 2026.
COLOMBIA

Siete muertos y 17 heridos en atentado terrorista contra población civil en medio de ola de violencia

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.  
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

Te puede interesar

Esta fotografía ilustrativa, tomada en Los Ángeles, muestra un teléfono con una publicación en Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump, en la que se exhibe una imagen del presunto sospechoso de un tiroteo durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, tendido en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
RECORRIDO PREVIO

De California a Washington: la ruta y las horas clave de Cole Tomas Allen antes del tiroteo

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Loren Parra, directora de DERM, en su oficina en Miami-Dade. 
MOTOR ECONÓMICO Y ECOSISTEMA

Miami-Dade: "Salud de la Bahía de Biscayne es estable, pero siempre debemos cuidarla"

Kevin Warsh, nominado para presidir la Reserva Federal de EEUU, tras concluir una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre su nominación, en el Capitolio, en Washington D. C., el 21 de abril de 2026.  
EEUU

El senador Thom Tillis levanta su veto y deja el camino libre al nominado de Trump para dirigir la FED

Captura de imagen de un video facilitado por la Casa Blanca. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este sábado que el tirador que irrumpió en el hotel donde el mandatario participaba en una cena con corresponsales en Washington fue interceptado y detenido por el Servicio Secreto y que disparó a un agente, pero indicó que la bala impactó en su chaleco antibalas.  video
TESTIMONIO

"Es una escena de un crimen": así se vivió el tiroteo de la cena de Trump desde dentro

Esta imagen, publicada por el presidente estadounidense Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a la persona que él afirma ser el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras su detención el 25 de abril de 2026. video
REACCIÓN PRESIDENCIAL

Trump atribuye a un "odio anticristiano" la motivación del atacante y apunta a señales previas en su entorno