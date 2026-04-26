Trump asegura que no tiene prisa por llegar a un nuevo acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

NUEVA YORK. -El presidente Donald Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán sobre el conflicto en Medio Oriente, tras suspenderse ese sábado el plan de conversaciones sobre el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero, en Islamabad, Pakistán .

Trump argumentó que el tiempo corre a favor de Washington en su estrategia de presión máxima que ha logrado asfixiar la economía de Teherán y “diezmado” su capacidad operativa, en declaraciones a una cadena estadounidense citadas por agencias, este domingo.

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No obstante, los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, subrayó el mandatario en la entrevista telefónica horas después del suceso con tiros ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, ayer en la noche.

En veremos reunión en Pakistán

Este sábado, el mandatario estadounidense anunció que canceló el viaje de su delegación liderada por el enviado especial Steve Witkoff a Islamabad para conversar con el régimen de Irán en Pakistán que ha servido de mediador en los intentos por llegar a un acuerdo.

Justificó su decisión en “la poca capacidad negociadora” de Teherán al enviar un documento que “debería haber sido mejor” pero que, al cancelar la reunión, “en 10 minutos recibimos un nuevo documento que era mucho mejor", dijo a los periodistas.

Pero aclaró que la decisión no implicaba que Washington fuera a reanudar su guerra contra la república islámica en el Medio Oriente, donde siguen los ataques entre Israel y el Líbano que han dejado más de 2,500 personas muertas.

Trump sobre armas nucleares

Durante la entrevista, Trump reiteró que su objetivo principal sigue siendo evitar que Teherán desarrolle las armas nucleares y calificó esa posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", aseguró.

El mandatario expresó su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los "billones de dólares" que EEUU invierte en la protección de Europa frente a Rusia.

Más temprano se informó que el canciller de Irán, Abás Araqchi, regresó a Pakistán a última hora de este domingo, tras haber abandonado Islamabad.

FUENTE: Con información de EFE y AFP