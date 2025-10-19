Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump, acusó el domingo a su par de Colombia, Gustavo Petro, de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala" al país sudamericano.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", informó Trump en Truth Social, donde agregó que Petro "está fomentando fuertemente la producción masiva de drogas".

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

La mitad de estos pagos se destina a la lucha contra las drogas. El resto apoya programas humanitarios y alimentarios.

En su publicación del domingo, Trump acusó a Pedro por no tener una posición clara contra el narcotráfico.

"Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma", escribió el mandatario.

Bajo su mandato, el cultivo de coca, materia prima de la cocaína, ha aumentado aproximadamente un 70%, según estimaciones del gobierno colombiano y de las Naciones Unidas.

Petro atribuye las cifras a un aumento del consumo de cocaína en todo el mundo, especialmente en Europa.

Trump mantiene firme su promesa de erradicar los carteles de la droga en América Latina para hacerle frente al tráfico de drogas que llega a los Estados Unidos.

Trump publicó en la red social Truth social.com/ : "El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos. Petro, un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fresca hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. Trump

Petro responde

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, al responder la decisión de Donald Trump de cortar la ayuda al país por su pasividad en la lucha contra el narcotráfico, aseguró que el presidente de EEUU vive engañado por "sus logias y sus asesores" antes de asegurar a Washington que él, como mandatario colombiano, es el principal enemigo de los "narcos" del país.

Petro reaccionado en estos términos al contundente anuncio formulado este domingo por Trump, en el que no solo ha anunciado el fin de la ayuda a Colombia, sino que ha avisado con intervenir para destruir los campos de coca del país.

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo", ha indicado el presidente colombiano.

En su mensaje publicado en su cuenta de X, Petro ha recomendado a Trump "leer bien a Colombia" para aclararse sobre "en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".

FUENTE: Con información de AFP