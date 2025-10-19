María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

CARACAS. - María Corina Machado y Edmundo González , líderes de la oposición de Venezuela , celebraron la canonización de los primeros santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen de Rendiles, celebrada este domingo en el Vaticano, y abogaron por un “nuevo milagro” que es el retorno de la libertad en el país, controlado por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

“Son dos santos para 30 millones de venezolanos rehenes ”, afirmaron en un comunicado difundido por las redes, en referencia a no solo a los presos políticos encarcelados por oponerse al régimen, sino también a los venezolanos que votaron por un cambio el 28 de julio de 2024 y que el régimen impidió.

“Son más de 800 presos políticos, miles de perseguidos y exiliados, y millones sometidos a un dolor constante por parte de un régimen que desconoce la voluntad popular y no entiende que se tiene que ir”.

Venezuela celebra con orgullo la canonización de Carmen Rendiles y José Gregorio Hernández, dos venezolanos ejemplares que dedicaron su vida a servir a los demás. Su santificación nos brinda esperanza y consuelo… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 19, 2025

Dos santos por Venezuela

En el texto difundido por las redes sociales, Machado y González consideraron la canonización por parte del papa León XIV como un “motivo de esperanza y consuelo en medio de la oscuridad”.

Expresaron el anhelo de un “nuevo milagro”: “el retorno de la libertad en Venezuela”.

“La fuerza y la determinación de nuestro pueblo son inquebrantables; nos hemos crecido ante la adversidad, hemos vencido el odio y ganado confianza, y ahora estamos listos ante la inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela”, aseguraron en el mensaje.

Machado y González están perseguidos por el régimen de Maduro luego del las elecciones fraudulentas. Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025 esta semana, permanece en la clandestinidad, mientras que González fue presionado a salir de Venezuela en septiembre de 2024 y se encuentra asilado en Madrid, España.

Aunque no pudieron acudir a la ceremonia de canonización en el Vaticano, una delegación de dirigentes, en representación de ambos, se hizo presente.

Once venezolanos acuden a la misa oficial en el Vaticano para acompañar la santificación de los dos beatos. Edmundo González (@EdmundoGU) y María Corina… — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) October 19, 2025

FUENTE: Con información de redes ComandoConVzla