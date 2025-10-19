domingo 19  de  octubre 2025
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

La líder opositora y el presidente electo de Venezuela dijeron que el país espera el nuevo milagro de las dos santidades venezolanas, en un comunicado

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela. &nbsp;

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.

 

Cortesía/redes LuisCarlosDíaz

CARACAS.- María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela, celebraron la canonización de los primeros santos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen de Rendiles, celebrada este domingo en el Vaticano, y abogaron por un “nuevo milagro” que es el retorno de la libertad en el país, controlado por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

“Son dos santos para 30 millones de venezolanos rehenes”, afirmaron en un comunicado difundido por las redes, en referencia a no solo a los presos políticos encarcelados por oponerse al régimen, sino también a los venezolanos que votaron por un cambio el 28 de julio de 2024 y que el régimen impidió.

Lee además
El Heliicoide, principal centro de detención arbitraria de presos políticos del régimen de Maduro, Venezuela.
VENEZUELA

Régimen de Maduro arrecia detenciones y allanamientos tras Nobel de la Paz a María Corina Machado
Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
DIÁLOGO

Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

“Son más de 800 presos políticos, miles de perseguidos y exiliados, y millones sometidos a un dolor constante por parte de un régimen que desconoce la voluntad popular y no entiende que se tiene que ir”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ConVzlaComando/status/1979811222020055513&partner=&hide_thread=false

Dos santos por Venezuela

En el texto difundido por las redes sociales, Machado y González consideraron la canonización por parte del papa León XIV como un “motivo de esperanza y consuelo en medio de la oscuridad”.

Expresaron el anhelo de un “nuevo milagro”: “el retorno de la libertad en Venezuela”.

“La fuerza y la determinación de nuestro pueblo son inquebrantables; nos hemos crecido ante la adversidad, hemos vencido el odio y ganado confianza, y ahora estamos listos ante la inminencia de un nuevo milagro: un tiempo de luz y libertad llegará pronto para toda Venezuela”, aseguraron en el mensaje.

Machado y González están perseguidos por el régimen de Maduro luego del las elecciones fraudulentas. Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025 esta semana, permanece en la clandestinidad, mientras que González fue presionado a salir de Venezuela en septiembre de 2024 y se encuentra asilado en Madrid, España.

Aunque no pudieron acudir a la ceremonia de canonización en el Vaticano, una delegación de dirigentes, en representación de ambos, se hizo presente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ConVzlaComando/status/1979820072131506680&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de redes ComandoConVzla

Temas
Te puede interesar

El pueblo no se arrodilla ante el cártel de los Soles

María Corina Machado expresa a Netanyahu su apoyo a las acciones de Israel en Gaza

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

Soldados estadounidenses durante un operativo con el fin de interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional.
NARCOTRÁFICO

Trump hace ver a Maduro que sería más costoso quedarse en el poder que dejarlo

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA
DIÁLOGO

Expresidentes de Iberoamérica conversan sobre final de las dictaduras, María Corina Machado participa

Te puede interesar

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas
Un miembro del personal electoral muestra una papeleta electoral sin marcar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Tarija, Bolivia, el 19 de octubre de 2025. Los bolivianos se dirigen a las urnas para elegir entre los candidatos  Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. 
DEMOCRACIA

Bolivia en crisis elige líder para reemplazar 20 años de socialismo

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes

El gobierno de Trinidad y Tobago emitió un mensaje de respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el sur del mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.
ADVERTENCIA

EEUU pide a sus ciudadanos en Trinidad y Tobago evitar ir a sus oficinas, hay alerta de amenaza

Mujeres afganas vestidas con burka pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.   
SEGURIDAD

Portugal prohíbe uso de la burka de musulmanes en espacios públicos, ratifica derecho de las mujeres