Trump asegura que Ucrania debería haber firmado el acuerdo sobre tierras raras hace tres semanas

WASHINGTON — El presidente de Ucrania , Volodimir Zelenski, respondió este viernes a su homólogo Donald Trump que no van a reconocer la autoridad de Moscú sobre ninguno de los territorios ocupados, después de que el mandatario estadounidense afirmara en una última entrevista que "Crimea se va a quedar en Rusia ".

"Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio temporalmente ocupado. Me parece una postura absolutamente justa. Es legal no sólo desde el punto de vista de la Constitución de Ucrania, sino también desde la perspectiva del derecho internacional", expresó Zelenski.

A su vez, destacó que la postura de Ucrania con respecto a esta cuestión es ampliamente apoyada por sus aliados, incluso por aquellos países que "mantienen un equilibrio constante" entre Kiev y Moscú.

"Reconocen la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, incluida la península de Crimea", insistió un Zelenski, que también comentó las palabras de Trump sobre las aspiraciones ucranianas de adhesión a la OTAN.

Zelenski asegura apostar por el "pragmatismo" en este asunto y reclama que su país necesita garantías "sólidas" de seguridad, al menos como las de Israel, dijo e insiste en la idea de disponer sobre el terreno un contingente formado por sus "colegas europeos", no así por Estados Unidos.

Sin firmar el acuerdo de tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurò este viernes que las autoridades de Ucrania deberían haber firmado ya hace tres semanas el acuerdo sobre tierras raras, un pacto para la explotación de estos recursos naturales que iría acompañado de garantías de seguridad implícitas por la presencia estadounidense en el país.

"Ucrania, bajo el liderazgo de Volodimir Zelenski, no ha firmado los documentos finales del importantísimo acuerdo sobre tierras raras con Estados Unidos. Lleva al menos tres semanas de retraso. Esperamos que se firme de inmediato", manifestó Trump en una escueta publicación en su perfil oficial de Truth Social, su propia plataforma.

Sobre el acuerdo de tierras raras, se trataría de un pacto con Kiev para que empresas estadounidenses pudieran explotar estos recursos naturales en territorio ucraniano. La presencia de estadounidenses en Ucrania serviría como una garantía de seguridad implícita, pues Trump considera que Rusia no atacaría.

Por otro lado, el mandatario estadounidense manifestó que los trabajos para alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, sin embargo, "avanzan sin contratiempos", por lo que vaticina que en un futuro habrá "éxito" en este sentido.

Estados Unidos se ha erigido como el principal negociador de paz entre Rusia y Ucrania.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press