lunes 2  de  marzo 2026
EEUU

Trump anuncia que asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El mandatario explicó: explicó: "debido a que la prensa fue extraordinariamente mala conmigo, TODAS FAKE NEWS, desde el inicio de mi primer mandato, boicoteé el evento y nunca asistí como homenajeado (...) Sin embargo, espero estar con todos este año"

TRUMP BUENA (ED) SAUL LOEB AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump anunció este lunes que asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca el próximo 25 de abril, siendo la primera vez en sus dos periodos presidenciales que el republicano será parte de este evento con más de 100 años de historia.

"La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido, muy amablemente, ser el homenajeado en la Cena de este año, una tradición larga y con historia que comenzó en 1924, bajo el entonces presidente Calvin Coolidge", dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El republicano explicó: "debido a que la prensa fue extraordinariamente mala conmigo, TODAS FAKE NEWS, desde el inicio de mi primer mandato, boicoteé el evento y nunca asistí como homenajeado (...) Sin embargo, espero estar con todos este año".

Trump no acudió a las cenas que se celebraron durante su primer mandato e incluso llegó en 2018 a dar por muerto este evento, creado en 1924 con el objetivo de rebajar tensiones entre el Gobierno y los periodistas que cubren habitualmente la Casa Blanca.

Con su boicot, Trump se convirtió en el segundo presidente en no atender a esta cita anual, después de que el expresidente Ronald Reagan (1981-1989) se perdiera la cena en 1981 porque se estaba recuperando de las lesiones sufridas en un intento de asesinato en Washington.

Por otra parte, el evento se canceló en 2020 y 2021, cuando Trump estaba en su primer mandato, por la pandemia de COVID-19.

FUENTE: Con información de EFE

