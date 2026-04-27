lunes 27  de  abril 2026
SUCESOS

Director del FBI asegura que estarán "listos" para una segunda cena de corresponsales

Según el jefe de la Oficina Federal de Investigación, los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos

Miembros del FBI llaman a las puertas de los vecinos de una casa (fuera de plano) relacionada con el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, el 26 de abril de 2026

Miembros del FBI llaman a las puertas de los vecinos de una casa (fuera de plano) relacionada con el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Torrance, California, el 26 de abril de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El director del FBI, Kash Patel, aseguró que el protocolo de seguridad será "completamente diferente" si se reprograma la frustrada cena de corresponsales de la Casa Blanca de la que tuvo que ser evacuado el sábado el presidente Donald Trump, y aseguró que estarán "listos" para el evento.

"Creo que lo haremos de una manera completamente diferente. El sábado por la noche escucharon al presidente decir que lo haremos de nuevo en breve, tal vez en unos 30 días, y que estaremos listos para ello", dijo Patel en una entrevista con la cadena Fox News en la que elogió la pesquisa oficial para esclarecer los hechos.

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Según el jefe del Buró Federal de Investigaciones, los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso, identificado en los medios como Cole Allen, a atentar contra funcionarios de la Administración.

El acusado comparecerá ante la justicia en California

Allen, un profesor de 31 años residente en California, comparecerá en una corte federal de Washington donde se prevé que lo imputen con cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, entre otros, tras intentar entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

En la cita, a la que Trump asistió por primera vez como presidente en ejercicio, también estaban presentes la primera dama, Melania Trump, y altos cargos del Gabinete republicano, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y los secretarios de Estado, Marco Rubio; Guerra, Pete Hegseth; Tesoro, Scott Bessent; y Salud, Robert Kennedy Jr.

"Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal", adelantó Patel a Fox News.

Según el director del FBI, han ofrecido "una respuesta operativa sumamente rápida, quizás, incluso, la más veloz registrada hasta la fecha, para un suceso de esta magnitud".

La brecha de seguridad en el evento de alto nivel ha puesto el foco en los protocolos de seguridad para este tipo de reuniones, sobre todo después de los dos intentos de asesinatos contra el presidente estadounidense y los atentados a figuras políticas, entre ellos el asesinato de una congresista demócrata y su esposo en Minesota en 2025.

En un comunicado, la WHCA expresó su "profunda gratitud" al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por garantizar la seguridad de los miles de asistentes y deseó una pronta recuperación al agente del Servicio Secreto que resultó herido al recibir un disparo, el cual impactó en su chaleco antibalas.

La asociación anunció que se reuniría para determinar la posible reprogramación del evento.

FUENTE: Con información de EFE

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