Fiscalía acusa de tres cargos federales al hombre que intentó asesinar a Trump en cena de corresponsales

Medios instalados fuera del Edificio de la Corte de los Estados Unidos E. Barrett Prettyman el 27 de abril de 2026 en Washington, DC.

WASHINGTON — El sospechoso de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal para la lectura de las acusaciones.

Identificado como Cole Allen, el hombre de 31 años residente en California, fue imputado con tres cargos federales, dos delitos relacionados con el uso de armas de fuego y otro por intento de magnicidio, lo cual podría conllevar pena de cadena perpetua.

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La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales.

Allen se presentó ante la corte vestido con un mono de color azul neón, flanqueado por su equipo de defensa, que insistió en que el acusado no tiene antecedentes penales.

Con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

¿Cadena perpetua?

Cole Allen se enfrenta a una sentencia de hasta cadena perpetua si es declarado culpable de intentar matar a Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en Washington.

Allen no se declaró culpable ni inocente en la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos. Permanecerá detenido a la espera de su próxima comparecencia ante la corte.

La fiscalía dijo que Allen llevaba una escopeta, una pistola semiautomática y tres cuchillos cuando intentó vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena con el propósito de asesinar al presidente Trump.

La Casa Blanca culpó el lunes al "culto al odio de la izquierda" por el tiroteo y acusó a políticos demócratas y a los medios de comunicación de izquierda, que han acusado a Trump de intentar amasar poderes autoritarios.

La portavoz Karoline Leavitt apuntó directamente a los que calificó de ser los responsables de la violencia política y aseguró que nace de los comentarios que vierten sobre el republicano la oposición y los medios de comunicación que mantienen una línea de ataque contra el mandatario.

"Esta violencia política emana de una demonización sistémica de su persona y de sus partidarios por parte de comentaristas; sí, por parte de miembros electos del Partido Demócrata e incluso de algunos sectores de los medios de comunicación", explicó Leavitt.

"Esta retórica odiosa, constante y violenta, dirigida contra el presidente Trump día tras día durante once años, ha contribuido a legitimar esta violencia y a conducirnos a este momento sombrío", añadió.

El plan del atacante

Allen habría viajado desde Los Ángeles a Washington en tren y fue interceptado en el hotel Hilton, donde Trump, la primera dama, Melania Trump y varios miembros del Gobierno participaban en la noche del sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El presidente, su esposa y gran parte de los miembros que participaban en la gala tuvieron que ser evacuados tras escucharse varios disparos en la inmediaciones del salón donde se celebraba el tradicional evento, el primero de su tipo al que asistía el republicano como inquilino de la Casa Blanca.

El propio Trump compartió en su red Truth Social imágenes de video de las cámaras de seguridad del recinto, en el que puede verse al hombre corriendo a toda velocidad y a varios miembros del Servicio Secreto desenfundando sus armas y disparando.

Un agente del Servicio Secreto fue alcanzado por una bala, pero su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

El director del FBI, Kash Patel, informó que Allen cargaba con una arma larga y cuchillos al ser detenido y aseguró este lunes que los agentes "no han dormido en todo el fin de semana" para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso a atentar contra Trump y funcionarios de la Administración.

"Hemos recopilado hasta el momento, incluyendo correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, entrevistas con testigos y conversaciones con personas de su entorno, familiares, amigos y vecinos, con el fin de ofrecer una imagen completa de la mentalidad y las intenciones de este individuo al momento de presentar los cargos ante el tribunal", dijo Patel a Fox News antes de la audiencia.

Allen también escribió un manifiesto que envió a su familia antes del incidente donde acusaba sin pruebas a Trump y alegaba que no podía permitir que "un pedófilo, violador y traidor cubra mis manos con sus crímenes", una retórica que promueven dirigentes demócratas, entre ellos, legisladores.

"Mundo loco"

Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran al sujeto armado tratando de correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad un piso arriba de la sala donde se celebraba la gala.

En una entrevista en el programa "60 Minutes" de CBS, le preguntaron a Trump si temió que hubiera víctimas mientras se desarrollaba la caótica escena.

"No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró el domingo a CBS que según la investigación preliminar el sospechoso "apuntaba a miembros de la administración".

Trump indicó que el sospechoso había escrito un manifiesto "anticristiano".

El New York Post informó que el sospechoso escribió en un mensaje que compartió con su familia poco antes del ataque que sus objetivos del plan criminal serían "priorizados de mayor a menor rango".

En la cena de gala se encontraban Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance, varios miembros del gabinete y destacados legisladores, además de cientos de invitados.

Trump dijo en una conferencia de prensa improvisada a última hora de la noche en la Casa Blanca que al principio pensó que el ruido era una bandeja que se caía, antes de darse cuenta de que se trataba de disparos.

"Parece que creen que actuó como un lobo solitario, y yo también lo siento así", dijo el presidente.

Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Un hombre armado efectuó varios disparos con los que mató a un asistente e hirió levemente al presidente en la oreja, un atentado en el que el mandatario se salvó de milagro.

Meses más tarde, arrestaron a otro hombre después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un rifle asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde estaba Trump.

FUENTE: Con información de EFE