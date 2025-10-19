Trump confiesa sus reservas a entregar misiles Tomahawk a Ucrania: "Pondría en peligro a EEUU"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski durante otro de los momentos de este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca.

Una de las principales demandas de Ucrania es flexibilizar las restricciones sobre el uso de los sistemas de misiles tácticos ATACMS estadounidenses.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump expresó este domingo sus reservas ante la posibilidad de entregar misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania al entender que semejante operación representaría un peligro para la seguridad de su país.

Cabe recordar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin , dijo que semejante entrega sepultaría cualquier opción para negociar la paz en Ucrania y poner fin a la invasión rusa.

"Estoy examinando este asunto", indicó Trump en declaraciones a Fox News, "y lo he comentado con Putin: no es que esté precisamente encantado con esta situación".

El mandatario republicano explicó que su reserva también gira en torno a la capacidad limitada de sus arsenales. "Es que también nos hacen falta a nosotros. Yo no puedo dar a Ucrania todas nuestras armas, no puedo poner en peligro a Estados Unidos", añadió.

Sobre el discurrir de las conversaciones de paz, Trump asumió nuevamente que Putin se quedará con parte o todos los territorios conquistados desde la invasión. "Se va a quedar con cosas. Ha combatido y se ha hecho con propiedades. El único país que gana territorios y después se marcha somos nosotros, como sucedió con Bush", indicó Trump en relación a la guerra de Irak.

Zelenski pide a Trump mano más dura con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también compareció ante los medios estadounidenses una vez concluida su reunión con Trump y sus asesores, que comenzó el pasado viernes, para reiterar su petición al mandatario norteamericano y endurezca su postura frente a Putin.

"Putin se parece mucho a Hamás, pero con más fuerza", indicó Zelenski, al comparar al presidente ruso con el movimiento terrorista palestino. Gaza, cabe recordar, está ahora mismo bajo alto el fuego, en parte por la presión ejercida por el mandatario.

"Es por eso que le hace falta ser todavía más duro", subrayó el mandatario ucraniano, en comentarios a la cadena NBC.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press