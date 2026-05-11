lunes 11  de  mayo 2026
Política

¿Venezuela, el estado 51 de EEUU? Trump lo estaría considerando "seriamente", según Fox

El presentador del medio John Roberts dijo que el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ya que los venezolanos "lo aman"

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.

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EFE
El presidente Donald Trump habla durante un evento de Turning Point USA en la Iglesia Dream City, el 17 de abril de 2026 en Phoenix, Arizona.

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AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este lunes a un periodista de la cadena Fox que considera "seriamente" convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Según una publicación en X del presentador del medio John Roberts, el mandatario le aseguró en una llamada telefónica que está "considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país", ya que los venezolanos "lo aman".

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Según Bill Melugin, corresponsal de FoxNews, Trump justificó la idea con dos razones: que en Venezuela hay 40 billones de dólares en petróleo y que "Venezuela ama a Trump", según sus propias palabras. No es la primera vez que Trump coquetea con el "estado 51".

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Delcy Rodríguez lo descarta

Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EEUU sea una opción.

"Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia", declaró la gobernante encargada.

La dirigente del chavismo defendió la historia de Venezuela construida por la "gloria de hombres y mujeres que dieron su vida" por hacer de Venezuela "no una colonia sino un país libre".

La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela también cuenta con una de las mayores reservas de crudo del mundo.

¿Popularidad de Trump en Venezuela?

Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que "obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia".

El pasado miércoles sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos "están bailando en las calles" por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano.

En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que "allí hay 40 billones de dólares en petróleo".

De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14.713 millones de dólares ingresados el año pasado.

FUENTE: Con información de EFE

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