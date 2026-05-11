lunes 11  de  mayo 2026
INICIATIVA

¿Podría Miami tener un segundo aeropuerto? La propuesta se abre camino

La alcaldesa Daniella Levine Cava presentó a la Comisión del Condado un informe que reduce a tres las posibles ubicaciones para una nueva terminal aérea

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.

Fila de pasajeros en Aeropuerto Internacional de Miami esperando pasar el control de seguridad.

CESAR MENENDEZ DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El Condado Miami-Dade avanza en la evaluación de un segundo aeropuerto comercial que complemente al Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), tras un informe de 63 páginas presentado por la alcaldesa Daniella Levine Cava ante la Comisión condal, que redujo de ocho a tres las posibles ubicaciones y abrió un plazo para identificar fuentes de financiamiento.

La iniciativa responde a la presión operativa sobre la terminal aérea, que opera al 80 % de su capacidad y se acerca al umbral en el que la Administración Federal de Aviación (FAA) recomienda ampliar infraestructura.

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Próximo a su tope

El MIA constituye el principal motor económico del condado, mueve más de 52 millones de pasajeros al año, lidera la carga internacional en Estados Unidos y es la puerta aérea hacia América Latina y el Caribe.

Su capacidad máxima operativa es de 631.000 movimientos anuales y registra más de 500.000, con una proyección de 77 millones de pasajeros para 2040.

El informe advierte que, sin nueva infraestructura, la terminal podría enfrentar restricciones operativas comparables a las de John F. Kennedy International Airport y LaGuardia Airport, en Nueva York.

Anthony Rodríguez, presidente de la Comisión de Miami-Dade, subrayó la urgencia de actuar.

“La capacidad limitada podría afectar el crecimiento, crear retrasos en los viajes y afectar nuestra competitividad. Tenemos que actuar ahora y planificar con anticipación”, afirmó Rodríguez.

Tres alternativas sobre la mesa

Las opciones contemplan la expansión del Miami Executive Airport, en el suroeste del condado; la conversión del Miami Homestead General Aviation Airport en terminal comercial, y la construcción de un aeropuerto completamente nuevo en terrenos no desarrollados entre ambos sitios.

La primera alternativa aprovecha infraestructura existente, aunque opera como aeropuerto de aviación general. La segunda enfrenta el reto histórico de la coordinación con la Fuerza Aérea y el traslado de carga hacia el MIA. La tercera exigiría más de veinte años, frente a los doce a quince años de la transformación de los aeropuertos ya existentes.

Financiamiento y próximos pasos

Los comisionados solicitaron a la alcaldesa un análisis más detallado de las tres alternativas y un esquema financiero antes del 3 de junio.

El comisionado Oliver Gilbert III planteó que el proyecto podría sostenerse dentro del sistema aeroportuario administrado por el Departamento de Aviación, con ingresos por tarifas a usuarios y emisión de deuda, sin cargar al contribuyente.

El esquema contempla además fondos federales y estatales y asociaciones público-privadas.

La resolución que abrió esta evaluación fue impulsada en 2024 por el entonces comisionado Kevin Marino Cabrera, quien renunció en abril de 2025 para asumir como embajador de Estados Unidos en Panamá. Su sucesora en el Distrito 6, Natalie Milian Orbis, que representa el área donde se ubica el MIA, integra el Comité de Aeropuertos.

Antecedentes y resistencias

La discusión sobre un segundo aeropuerto en Miami-Dade no es nueva. Durante décadas, autoridades locales analizaron a Homestead como aeropuerto de alivio, pero la necesidad de espacio aéreo limpio de la Fuerza Aérea frenó esa alternativa.

Otro antecedente es el Dade-Collier Training and Transition Airport, concebido en 1968 como Everglades Jetport, cuya construcción fue bloqueada por la Agencia de Protección Ambiental. Sectores de Redland y Homestead han expresado reservas frente al proyecto.

Paralelamente, el MIA avanza con un plan maestro de modernización valorado en unos 14.000 millones de dólares, que incluye la construcción de la Sala K, la extensión D60 de la Terminal Norte y la renovación de la Terminal Central. American Airlines, principal operadora, comprometió cerca de 1.000 millones de dólares para 17 nuevas puertas internacionales antes de 2030.

La decisión final de la Comisión definirá si Miami-Dade asume una de las inversiones de infraestructura más ambiciosas de su historia.

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