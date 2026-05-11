lunes 11  de  mayo 2026
REGRESO A CASA

Pasajeros estadounidenses del crucero Hondius ya están en el país tras emergencia por hantavirus

El grupo fue trasladado desde España en un vuelo especial mientras autoridades sanitarias mantienen seguimiento médico sobre varios viajeros vinculados al brote detectado durante la travesía

El 10 de mayo de 2026, pasajeros abordaron un avión con destino a los Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, afectado por el hantavirus, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España).&nbsp;

El 10 de mayo de 2026, pasajeros abordaron un avión con destino a los Países Bajos en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, tras ser evacuados del crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, afectado por el hantavirus, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias (España). 

AFP
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.&nbsp;

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. 

AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Después de varios días de incertidumbre sanitaria en altamar y operaciones coordinadas entre distintos gobiernos, los ciudadanos americanos que permanecían a bordo del crucero Hondius finalmente regresaron a Estados Unidos durante la madrugada de este lunes.

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El crucero MV Hondius, con bandera holandesa y afectado por el hantavirus, navega junto a un buque cisterna durante una operación de repostaje en el puerto de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, España, el 11 de mayo de 2026.
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El capitán del crucero MV Hondius, Jan Dobrogowski, ha expresado su agradecimiento a pasajeros y tripulación en un mensaje emotivo. En un contexto de grandes desafíos en las últimas semanas, Dobrogowski destacó la importancia de la paciencia, disciplina y amabilidad mostrada por todos los involucrados.
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La llegada ocurrió en Omaha, Nebraska, adonde arribó un avión especial del Departamento de Estado procedente de Tenerife, en las Islas Canarias, destino al que había sido desviado el crucero tras detectarse varios casos asociados al hantavirus.

En total, 17 viajeros fueron trasladados en la aeronave y posteriormente enviados a centros médicos para continuar bajo evaluación clínica como parte de los protocolos activados por los organismos federales.

CRUCERO ARGENTINA
Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) confirmó que dos de los ocupantes realizaron el trayecto en módulos especiales de biocontención debido a medidas preventivas adicionales adoptadas durante la repatriación.

La agencia señaló que uno de los turistas obtuvo un resultado positivo relacionado con el virus, mientras otra persona presentó síntomas leves y será atendida en una instalación hospitalaria separada.

No obstante, el Ministerio de Sanidad de España difundió un comunicado en el que puso en duda la interpretación de EEUU sobre uno de los análisis practicados.

Según la institución europea, las muestras fueron remitidas a dos laboratorios distintos y los resultados obtenidos no permitieron confirmar plenamente el diagnóstico.

La cartera sanitaria explicó que uno de los exámenes fue considerado por autoridades estadounidenses como un “positivo débil”, aunque especialistas españoles sostienen que la evidencia no fue concluyente. Además, indicaron que una segunda prueba arrojó resultado negativo.

El ministerio añadió que la persona evaluada no desarrolló síntomas durante su permanencia en Cabo Verde, aunque Washington decidió mantener los protocolos de máxima precaución.

Mientras tanto, en Francia, autoridades sanitarias confirmaron que una pasajera evacuada desde la misma embarcación dio positivo al virus tras llegar a París.

La ministra francesa de Salud, Stéphanie Rist, informó que la condición de la mujer empeoró durante la noche mientras permanecía hospitalizada.

El episodio sanitario relacionado con el Hondius mantiene bajo seguimiento internacional a decenas de personas vinculadas con la travesía, luego de que se reportaran múltiples contagios confirmados y sospechosos durante el recorrido marítimo.

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