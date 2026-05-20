Trump considera que Vance y Rubio, sus posibles sucesores, son "muy buenos"

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio rodeando al presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 27ABR26.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó este miércoles que sus dos posibles sucesores como candidatos presidenciales del Partido Republicano, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, son "muy buenos".

El mandatario fue consultado sobre el tema luego de que este mes, tanto Rubio como Vance encabezaran ruedas de prensa en la Casa Blanca en sustitución de la portavoz Karoline Leavitt, quien actualmente se encuentra de baja por maternidad.

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"Creo que ambos lo hicieron genial. Los vi a ambos. Ambos son muy buenos. Realmente lo son", respondió Trump, quien no podrá concurrir a las elecciones de 2028 porque para entonces habrá concluido su segundo y último mandato.

¿Qué dicen los sondeos?

Vance lidera las encuestas para hacerse con la nominación presidencial republicana, aunque en los últimos meses Rubio ha recortado distancias, impulsado, entre otras cuestiones, por la operación de captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Trump ha sugerido en varias ocasiones la posibilidad de que ambos integren la fórmula presidencial del Partido Republicano, aunque sin precisar quién encabezaría la candidatura.

El actual vicepresidente compareció el martes en la rueda de prensa de la Casa Blanca, pero al ser preguntado por esta cuestión, rebajó las expectativas de una candidatura presidencial y aseguró que ahora está centrado en su trabajo, que le gusta "mucho".

"Soy vicepresidente, me gusta mucho mi trabajo y voy a esforzarme al máximo para hacerlo lo mejor posible", aseguró ante una sala llena de periodistas, donde defendió las políticas del Gobierno con Irán y Europa, entre otros asuntos.

La semana pasada ya Vance había evitado pronunciarse sobre la posibilidad de formar una dupla presidencial con Rubio en las elecciones de 2028, como ha sugerido el propio Trump.

"Quiero mucho a Marco. Creo que es un gran secretario de Estado. Se ha convertido en un amigo muy, muy cercano. Pero ambos estamos muy centrados en cumplir ahora mismo con las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo estadounidense", dijo Vance.

Por su parte, Rubio ha asegurado que no buscará la nominación si Vance lo hace, aunque su rueda de prensa en la Casa Blanca el pasado 5 de mayo disparó las especulaciones sobre una posible candidatura.

Además, ha protagonizado algunos momentos virales en redes en las últimas semanas, como cuando vistió la misma ropa deportiva que Maduro el día de su captura o cuando se le vio haciendo de DJ en una boda.

FUENTE: Con información de EFE