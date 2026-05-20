El Niño amenaza industria de fresa en Florida valorada en $500 millones, según estudio

MIAMI.- Un reciente estudio presentado por investigadores de la Universidad de Florida y el Instituto de Alimentación y Ciencias Agrícolas (UF/IFAS, por sus siglas en inglés) advierte que las condiciones más húmedas asociadas al fenómeno climático de El Niño durante la próxima temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio, podrían aumentar significativamente el riesgo de enfermedades en la industria de la fresa de Florida, valorada en 500 millones de dólares anuales. No obstante, científicos desarrollan un nuevo sistema de alertas que podría aliviar los potenciales daños para los productores.

El resultado del estudio fue presentada por el investigador posdoctoral Vinicius Cerbaro durante la conferencia Florida AgriTech 2026, celebrada en Plant City el pasado 6 de mayo. Según explicó el investigador, el exceso de humedad favorece la propagación de enfermedades fúngicas como la Botrytis, una de las principales amenazas para los cultivos de fresas en el estado.

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Florida lidera la producción nacional de fresas durante la temporada de invierno, especialmente en el área centro-oeste del estado, donde el condado de Hillsborough concentra gran parte de la actividad agrícola. La cosecha se desarrolla entre noviembre y abril, precisamente durante el período en que el fenómeno ENSO —Oscilación del Sur de El Niño— suele alcanzar su mayor intensidad.

ENSO es un ciclo climático natural que ocurre cada dos a siete años y altera las temperaturas y la presión atmosférica en el océano Pacífico tropical. Durante las fases de El Niño, Florida suele experimentar lluvias más frecuentes y temperaturas más bajas, creando un ambiente favorable para la aparición de enfermedades fúngicas en los campos agrícolas, según publico Brad Buck de UF/IFAS.

La investigación en Florida

Como parte del estudio, científicos de UF/IFAS analizaron 74 años de registros climáticos, correspondientes al periodo entre 1950 y 2024, para determinar cómo influye ENSO en el riesgo de podredumbre del fruto causada por Botrytis en los cultivos de fresas de Florida.

Los resultados revelaron que, durante los años influenciados por El Niño, el riesgo de aparición de Botrytis en los condados de Hillsborough, Polk, Manatee y Hardee superó el promedio en cerca del 70% de los casos.

Alerta temprana

Además, en el condado de Hillsborough se observó un incremento de hasta el 50% en las aplicaciones de fungicidas realizadas por productores que utilizan el llamado Sistema de Asesoramiento para la Fresa (SAS), desarrollado por UF/IFAS.

Este mecanismo sustituye los calendarios tradicionales de fumigación por uno de alertas basadas en las condiciones meteorológicas reales.

En lugar de aplicar fungicidas en fechas fijas, el sistema notifica a los agricultores cuando el clima favorece el desarrollo de enfermedades, permitiendo actuar en el momento más efectivo y reducir aplicaciones innecesarias.

Niño vs Niña

El estudio también encontró que los años asociados al fenómeno de La Niña suelen reducir el riesgo de enfermedades debido a condiciones más secas. Sin embargo, los investigadores advierten que el aumento de las temperaturas podría compensar parcialmente esa reducción del riesgo sanitario.

“Actualmente existe cerca de un 60% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle entre mayo y julio y persista hasta finales de año”, explicó Cerbaro, investigador del Departamento de Ingeniería Agrícola y Biológica de UF/IFAS.

Temporada difícil para la fresa

El especialista señaló que la próxima temporada de cultivo podría ser especialmente difícil para los productores debido no solo al aumento de enfermedades, sino también a la posible reducción de luz solar y al exceso de lluvias que podrían afectar algunas variedades de fresas.

Pese a los desafíos, los investigadores consideran que el sistema de alerta temprana capaz de orientar a los agricultores antes del inicio de cada temporada, permitiría optimizar las estrategias de manejo de enfermedades y minimizar el impacto económico sobre uno de los sectores agrícolas más importantes de Florida.

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FUENTE: UF/IFAS