Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba

Marco Rubio ofreció la creación de una nueva Cuba donde el pueblo pueda incluso reclamar la mala prestación de servicios, sin vaya preso. (Sitio oficial de la Casa Blanca)

WASHINGTON .- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , ofreció a los cubanos una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video difundido este miércoles en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

El mensaje de Rubio es especialmente significativo que se produzca este 20 de mayo, porque es el día que se conmemora el nacimiento de Cuba.

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Rubio comienza su mensaje recordando la fecha: “Un día como hoy en 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor”.

Agregó el secretario de Estado de origen cubano: “La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares. Pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”.

El mensaje muestra a Rubio hablando directamente al pueblo cubano en español. Se divulga cuando se espera que, en horas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncie una acusación penal contra el exlíder cubano Raúl Castro, de 94 años de edad.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, dijo el secretario de Estado. “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, dijo el secretario de Estado.

Reiteró además la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicamentos que deben ser distribuidos directamente al pueblo cubano por la Iglesia católica u otro grupo caritativo.

Rubio fustigó además la represión a "cualquiera que se atreva a quejarse".

"Todo pasa por sus manos"

Recordó que hace tres décadas Raúl Castro fundó una empresa llamada “GAESA”, que es "propiedad de las fuerzas armadas" y, afirmó, "cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual".

“Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos, y controlan 70% de la economía de Cuba”.

Según Rubio tienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas e incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo, todo pasa por sus manos.

“De esas remesas, ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de GAESA nada llega a usted. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero”.

El secretario de Estado explica que ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se le pide que se sacrifique.

“En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas, están dañadas. Usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros, para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos”.

Afirmó que Cuba no está controlada por ninguna revolución.

“Cuba está controlada por GAESA, un Estado dentro del “Estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficio de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirles a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse”.

Relación directa con el pueblo cubano

Rubio explicó el plan del presidente de EEUU para Cuba. “El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano. No con GAESA”.

Reiteró el ofrecimiento de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas “para ustedes, el pueblo. Pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica u otros grupos caritativos de confianza. No robada por GAESA para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente”.

Destacó la preparación de los cubanos: “Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música, hasta los deportes, los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias en todos los países, excepto uno, Cuba”.

Afirmó que hoy en Cuba, solo aquellos cercanos a la élite de GAESA o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables.

Renglón seguido expuso la oferta del mandatario de EEUU: “Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía de entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo GAESA, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo GAESA, pueden abrir un banco o tener una constructora”.

Prometió una nueva Cuba donde sea el pueblo y no solo el Partido Comunista de Cuba pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico.

“Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible”.

Comentó que todas estas condiciones se dan en la Bahamas, República Dominica, Jamaica e incluso a “tan solo 90 millas en Florida”.

“¿Por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente, nuestros países”.

Puntualizó que actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan la isla.

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FUENTE: Con información de AFP y Marco Rubio