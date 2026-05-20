miércoles 20  de  mayo 2026
¿Más presión?

EEUU despliega el portaviones de ataque Nimitz en el Caribe en medio de las tensiones con Cuba

"¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica

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Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El Ejército de los Estados Unidos informó este miércoles que su portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque han sido desplegados en el Caribe, un anuncio que coincide con un endurecimiento de la campaña de presión del Gobierno de Donald Trump sobre el régimen comunista de Cuba.

El anuncio llega en momentos en que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación criminal contra Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que eleva la presión contra el régimen de La Habana.

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"¡Bienvenidos al Caribe, Grupo de Ataque de Portaviones Nimitz!", escribió en X el Comando Sur estadounidense, encargado de las operaciones en Latinoamérica, a excepción de México.

"El portaaviones USS Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica", añade el texto.

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¿Coincidencias?

El anuncio coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a La Habana —con cuyos representantes lleva meses negociando a raíz del bloqueo petrolero impuesto por EEUU— y la acusación formal, presentada el miércoles 20 de mayo por el Departamento de Justicia contra el exdictador cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores en 1996.

A final del año pasado, Washington ya envió otro portaviones, el USS Gerald Ford, al Caribe, donde acabó apoyando el operativo para capturar el pasado enero al exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, antes de poner rumbo a Medio Oriente, donde participó en la actual campaña contra Irán.

Por su parte, a mediados de 2025 el Nimitz ya apoyó durante cuatro meses la operación Martillo de Medianoche, a través de la cual EEUU e Israel bombardearon instalaciones clave del programa nuclear iraní el año pasado.

También participó después en operativos de ataque contra posiciones del Estado Islámico en torno a aguas somalíes.

Tras retornar a puerto en diciembre en la costa oeste de EEUU, el navío partió en dirección sur con el objetivo original de cruzar el estrecho de Magallanes para poder llegar después a su puerto base en Norfolk, en la costa este estadounidense.

En el trayecto, el Nimitz y su grupo de ataque realizaron ejercicios con las Fuerzas Navales de México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

FUENTE: Con información de EFE

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