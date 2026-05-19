martes 19  de  mayo 2026
ATAQUE

Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

La víctima fue trasladada a un hospital luego de ser atacada cerca del Kaseya Center. Investigadores del Departamento de Policía de Miami indicaron que el objeto utilizado habría sido un bolígrafo y que todo apunta a un hecho aleatorio

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una mujer fue hospitalizada este martes tras sufrir una herida en el rostro durante una agresión ocurrida en pleno Downtown de Miami, un incidente que movilizó a numerosas unidades policiales en las inmediaciones del Kaseya Center.

El hecho se registró en la intersección de Biscayne Boulevard y la calle 8 del noroeste, una transitada área comercial y de entretenimiento situada en el corazón de la ciudad.

Lee además
Lluvias en Miami.
PRONÓSTICO

Miami-Dade enfrenta otra jornada inestable con lluvias dispersas tras dos días de aguaceros
El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Personal del Departamento de Bomberos de Miami (MDFR) trasladó a la víctima a un centro médico local para recibir tratamiento. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su condición.

De acuerdo con investigadores del Departamento de Policía de Miami (MPD), el presunto agresor habría utilizado un bolígrafo para atacar a la mujer y, preliminarmente, no existirían indicios de que ambos se conocieran.

Imágenes aéreas captadas durante la respuesta mostraron a varios oficiales rodeando a un hombre frente a una farmacia CVS mientras intentaban dialogar con él.

Funcionarios policiales señalaron que el individuo se encontraba alterado y emocionalmente afectado, por lo que los uniformados aplicaron protocolos de desescalamiento para evitar riesgos adicionales tanto para el sospechoso como para las personas que permanecían en los alrededores.

Según MPD, el sospechoso posee antecedentes penales y registros previos de conductas agresivas contra miembros de las fuerzas del orden.

Las circunstancias que originaron la agresión continúan bajo investigación y, hasta el cierre de esta edición, no se habían anunciado cargos relacionados con el caso.

Como parte de las pesquisas, varios carriles de Biscayne Boulevard permanecieron cerrados temporalmente mientras peritos recopilaban evidencias y procesaban la escena.

Temas
Te puede interesar

Vuelve "Miami es un chiste" y reúne a 55 comediantes de Latinoamérica y España

Miami-Dade enfrenta lluvias dispersas tras dos días de aguaceros

Presunto testaferro de Maduro, Alex Saab, es acusado por lavado de dinero y conspiración tras su deportación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Jacob Rookey,  de 21 años residente de Cudjoe Key, Florida, es sospechoso de graves delitos. 
TRAS LAS REJAS

Arrestado de Florida Keys enfrenta hasta 100 años por explotación infantil

El expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
GIRO JUDICIAL

Juez de España imputa a José Luis Rodríguez Zapatero como líder de tráfico de influencias en trama Plus Ultra

El presidente Donald J. Trump muestra el avance de las obras del gran salón, un enorme proyecto que queda para la posteridad y hecho con su propio dinero y el de donantes privados.
OBRAS

Trump muestra el gran proyecto en la Casa Blanca

El exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas. según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024, 
VENEZUELA

Tareck El Aissami inicia huelga de hambre y se suspende la audiencia judicial  sobre fraude PDVSA-Cripto

Jugadores del Arsenal celebran luego de obtener el pase a la final de la Liga de Campeones, el 5 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Arsenal se proclama campeón de la Premier League por primera vez desde 2004

Te puede interesar

El dictador cubano Raúl Castro saluda durante un evento partidario en Santiago de Cuba.
EEUU

Departamento de Justicia anunciaría en Miami encauzamiento contra Raúl Castro

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Familiares de los presos políticos en Venezuela exigen su liberación
REPRESIÓN

Gobierno interino de Venezuela anuncia la excarcelación de 300 presos políticos

Imagen de referencia patrulla de policía.
ATAQUE

Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

Sebastián Arcos, analista político y profesor asociado del Cuban Research Institute de FIU.
ENTREVISTA

Sebastián Arcos: "El régimen cubano entró en una fase irreversible de desgaste"

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.
Tensiones

Trump afirma que le ha dado a Irán un "tiempo limitado" en espera de alcanzar un acuerdo