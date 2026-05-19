Mujer resulta herida en el rostro tras agresión en pleno Downtown de Miami

MIAMI. – Una mujer fue hospitalizada este martes tras sufrir una herida en el rostro durante una agresión ocurrida en pleno Downtown de Miami, un incidente que movilizó a numerosas unidades policiales en las inmediaciones del Kaseya Center.

El hecho se registró en la intersección de Biscayne Boulevard y la calle 8 del noroeste, una transitada área comercial y de entretenimiento situada en el corazón de la ciudad.

Personal del Departamento de Bomberos de Miami (MDFR) trasladó a la víctima a un centro médico local para recibir tratamiento. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su condición.

De acuerdo con investigadores del Departamento de Policía de Miami (MPD), el presunto agresor habría utilizado un bolígrafo para atacar a la mujer y, preliminarmente, no existirían indicios de que ambos se conocieran.

Imágenes aéreas captadas durante la respuesta mostraron a varios oficiales rodeando a un hombre frente a una farmacia CVS mientras intentaban dialogar con él.

Funcionarios policiales señalaron que el individuo se encontraba alterado y emocionalmente afectado, por lo que los uniformados aplicaron protocolos de desescalamiento para evitar riesgos adicionales tanto para el sospechoso como para las personas que permanecían en los alrededores.

Según MPD, el sospechoso posee antecedentes penales y registros previos de conductas agresivas contra miembros de las fuerzas del orden.

Las circunstancias que originaron la agresión continúan bajo investigación y, hasta el cierre de esta edición, no se habían anunciado cargos relacionados con el caso.

Como parte de las pesquisas, varios carriles de Biscayne Boulevard permanecieron cerrados temporalmente mientras peritos recopilaban evidencias y procesaban la escena.