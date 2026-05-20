Irán analiza la última propuesta de EEUU y Trump afirma que las negociaciones están "en el límite"

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que las conversaciones con Teherán están "en el límite" entre llegar a un acuerdo para finalizar la guerra en Medio Oriente o reiniciar los ataques contra Irán.

Trump ha dado señales contradictorias desde que anunció el lunes que había cancelado la reanudación de los ataques para dar tiempo a las negociaciones, oscilando entre el optimismo sobre un acuerdo y las amenazas de más acciones.

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"Está justo en el límite, créanme", dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, cuando le preguntaron en qué punto se encontraban las conversaciones con Irán.

"Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido. Estamos totalmente listos para actuar. Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser respuestas completamente buenas, al cien por ciento".

Trump dijo que se ahorrarían "mucho tiempo, energía y vidas" si Irán llegaba a un acuerdo, y añadió que podría suceder "muy rápidamente, o en unos pocos días".

El líder estadounidense afirmó esta semana que había estado punto de ordenar la reanudación de los ataques contra Irán, pero que pospuso la ofensiva prevista para el martes a petición de los estados del Golfo.

Nueva propuesta

Irán anunció este miércoles que analiza una nueva propuesta de Estados Unidos entregada a través de la mediación de Pakistán después de que Donald Trump afirmara que las negociaciones están en las "etapas finales".

Tras una andanada de amenazas de ambas partes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Bagai, dijo que están "examinando" una nueva propuesta estadounidense en el marco de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, mediador en estas conversaciones.

"Hemos recibido los puntos de vista de la parte estadounidense y actualmente los estamos examinando", declaró en la televisión estatal el portavoz, que expresó su "gran desconfianza" hacia Washington.

El portavoz reiteró las exigencias de la república islámica: "el desbloqueo de los activos iraníes congelados" en el extranjero y el fin del bloqueo estadounidense de los puertos de Irán.

En Washington, Trump declaró a los periodistas que Estados Unidos está en las "etapas finales" de las negociaciones con Irán. "Tendremos un acuerdo o vamos a hacer algunas cosas que son un poco desagradables.

Tras las declaraciones de Trump y las informaciones sobre la continuidad de las negociaciones con mediación de Pakistán, los precios mundiales del petróleo cayeron más de un 5% el miércoles ante las expectativas de un acuerdo.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades, pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con nuevas acciones militares, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de "acciones devastadoras".

A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de finalizar oficialmente la guerra.

FUENTE: Con información de AFP