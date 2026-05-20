Trump afirma que "no hace falta" una escalada con Cuba: "Pronto habrá un anuncio" sobre el bloqueo petrolero

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo, declaró este miércoles el presidente Donald Trump tras la histórica inculpación del exdictador Raúl Castro.

Trump descartó que vaya a protagonizar una "escalada" con Cuba y anunció que "pronto" hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.

NUEVAS RELACIONES Marco Rubio explica en mensaje de video que EEUU busca nueva relación con el pueblo de Cuba

OPINIÓN La libertad de Cuba sigue siendo importante para Estados Unidos

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos presentó este miércoles una acusación criminal contra Raúl Castro por la muerte de cuatro aviadores de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años, lo que eleva la presión contra el régimen de La Habana.

Cuba cae pedazos

"No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba", declaró a los periodistas el mandatario estadounidense tras el anuncio de que el Departamento de Justicia quiere meter en la cárcel a Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996.

La inculpación es un "momento muy importante", añadió Trump, que somete a una gran presión a la isla comunista, sin energía a causa de un bloqueo naval estadounidense contra buques petroleros.

"Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba", explicó.

Trump, que decretó el bloqueo petrolero, alterna las amenazas con las ofertas de diálogo para precipitar un cambio radical en la isla.

Ante la desastrosa situación de la isla, su gobierno ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda, pero a condición de que sea distribuida por la Iglesia católica u organizaciones caritativas.

El bloqueo

Al ser preguntado hasta cuándo se prolongará el bloqueo petrolero que impuso a la isla tras la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela el pasado enero, el líder estadounidense dijo que "pronto habrá un anuncio".

Trump dio estas declaraciones el mismo día en que el Departamento de Justicia imputó en Miami a Raúl Castro, de 94 años, por la muerte de cuatro aviadores de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate en 1996, cuando era ministro de Defensa.

Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro, enfrenta cargos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves, acusaciones por las que podría afrontar la pena de muerte.

El presidente opinó que la población cubana en Estados Unidos "valora" el anuncio que hizo el fiscal general adjunto del país, Todd Blanche, nombrado por el propio Trump, de imputar a Castro.

"Tenemos a Cuba en mente, es muy importante. Muchos problemas durante muchos años. Creo que fue un momento muy importante", declaró.

La acusación contra el dictador cubano, quien dejó de presidir el país en 2019 y se retiró de la dirección del Partido Comunista en 2021, pero que sigue siendo un referente en el aparato político del país, es un nuevo paso en la campaña de presión sobre la isla de la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, Washington presiona a La Habana para que emprenda reformas económicas en la isla, al tiempo que ha impuesto un bloqueo que impide la llegada de crudo al país y ha amenazado en varias ocasiones con tomar el control de la isla.

El gobernante designado por el castrismo, Miguel Díaz-Canel, afirmó este miércoles que la acusación contra su predecesor es "una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar" el argumentario "para justificar el desatino de una agresión militar".

FUENTE: Con información de EFE y AFP