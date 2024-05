Trump consigue tiempo en Florida, mientras, se defiende en Nueva York

La actriz porno Stormy Daniels, objeto de la acusación contra Trump, que dice haber tenido relaciones sexuales en 2006 con él y por lo cual asegura haber recibido pagos para mantener silencio durante la campaña presidencial, 10 años después, compareció en la audiencia esta semana, en calidad de testigo.

En conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS, el abogado constitucionalista y exfiscal Sabino Jauregui dijo que el juicio en Nueva York “se está moviendo a la velocidad de la luz”.

“Se está moviendo muy, muy rápido. Hasta cómo escogieron al jurado en una semana fue súper rápido”, detalla. “Para dar una comparación, cuando yo fui a un juicio en Washington D.C a defender al líder de los Proud Boys, Enrique Tarrío, por su presunta participación en el ataque del Capitolio el enero 6, en ese caso nos demoramos tres semanas para seleccionar un jurado y el juicio se demoró 5 meses”.

“Así que este caso de Trump se está moviendo súper rápido, normalmente un juicio rápido así y un caso que se mueva bien es a beneficio de la fiscalía, no de la defensa. La defensa siempre trata de demorarlo lo más posible para retrasar el caso”, agregó.

Los abogados del expresidente 45 de los Estados Unidos, tras la declaración de Daniels el pasado martes trataron de sacar provecho, pero el juez Juan M. Merchán les negó la petición de reiniciar el juicio.

Y es que la exactriz de cine para adultos fue muy explícita en su declaración al punto de revelar minuciosidades del supuesto encuentro sexual con Trump, que el expresidente siempre ha negado y de cuya acusación se ha declarado inocente.

“Los abogados, el equipo de defensa de Trump, hicieron una moción para pedir que el juicio no procediera, que había que hacer un juicio nuevo. Esto basado en el testimonio tan perjudicial de Stormy Daniels. Y el juez, que no ha mostrado simpatía alguna hacia Trump, le dijo a la fiscalía que era demasiado el nivel de detalle que estaban preguntando ellos y que estaba contestando la testigo, que no era necesario”, detalla el experto. “Le dijo (el juez Merchán) a ella varias veces que por favor solo respondiera la pregunta que le estaban haciendo. Daniels estaba tratando de manchar a Trump lo más posible y claro, los fiscales estaban contentos”, apunto Jauregui.

“La defensa dijo que era fuera de lo normal, que era tan perjudicial que no se iba a poder tener un juicio justo. Trataron de eliminar el caso, pero el juez negó la petición”.

¿Por qué todos los casos de Trump se quieren resolver en 2024?

En un año electoral y en el que Donald Trump (presidente de 2016 a 2020) es el abanderado por los republicanos para las elecciones presidenciales del próximo noviembre, se ha especulado que no es más que una estrategia de los demócratas para perjudicar la campaña del exmandatario ante su contrincante, el actual presidente Joe Biden que busca la reelección.

Sin embargo, el abogado Jauregui dice que no hay pruebas fehacientes para determinar que así sea.

“Ese es el argumento que menciona la gente que apoya a Trump, ‘qué casualidad que de pronto todos estos juicios son ahora, cuando tuvieron tres años para traer estos casos’. Esperaron casi todo el mundo en concierto para poner todos los casos a la vez. Es preocupante, pero hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia de que esto sea algo coordinado o hay algún tipo de conspiración”, explica el letrado.

Si bien no hay en este instante una respuesta ante esta interrogante que se hacen los seguidores de Trump, el presidente de la Cámara Baja del país, Mike Johnson, “está haciendo una investigación en el Congreso para ver si todos estos casos vinieron con algún tipo de coordinación de los demócratas”, describe Jauregui.

“Veremos si se hace una investigación independiente y si hay algún tipo de evidencia que pueda mostrar que los diferentes fiscales han estado coordinando para hacerle la vida, lo más difícil posible a Trump”, añade Jauregui. “Hasta ahora no ha habido ningún tipo de evidencia, pero qué casualidad que todos los casos están a la misma vez, meses antes de la elección”.

Una “victoria” en Florida

La jueza federal de Florida que preside el juicio contra el expresidente Donald Trump por retención de documentos confidenciales canceló el inicio del proceso previsto para el 20 de mayo, y lo pospuso indefinidamente.

El proceso contra el expresidente debía comenzar el 20 de mayo, pero la jueza Aileen Cannon dijo que eso no sería posible debido al alto número de mociones presentadas ante el tribunal.

La magistrada no comunicó ninguna fecha para el inicio del juicio.

En su orden de cinco páginas, Cannon señaló que sería “imprudente” fijar una nueva fecha para el juicio en este momento, lo que plantea más dudas sobre la capacidad de los fiscales federales para llevar a Trump a juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

Esta decisión puede ser celebrada por el expresidente, su equipo de defensa y seguidores como una victoria, en lo que Trump ha señalado como “una cacería de brujas” en su contra.

“Es una gran victoria para el equipo de defensa de Trump. La que decidió aplazar fue la jueza. Ella decidió que basado en que todavía hay ocho mociones sustantivas que ella tiene que decidir, simplemente no va a haber tiempo para hacer el juicio en mayo. Y de todas formas Trump está ahora mismo en el juicio en Nueva York”, continuó el exfiscal Jauregui. “También hubo el tema de las irregularidades de la evidencia que tiene la fiscalía con los documentos. Aparentemente se alega que la fiscalía se puso a manipular la evidencia de los documentos clasificados, que cambiaron los documentos de orden en las cajas, que movieron ciertos documentos de cómo lo encontraron originalmente. Eso es bien malo para la fiscalía y eso también le preocupó a la jueza. No quiere decir que en el futuro no ponga otra fecha, pero por ahora quiere hacer las 8 mociones primero y ver cómo se desarrolla esta supuesta manipulación de evidencia”.

Trump enfrenta decenas de cargos por delitos en los que se le acusa de retener documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, después de que dejó la Casa Blanca en 2021, y posteriormente, según se alega, por haber obstruido las labores del FBI para recuperarlos. En este caso, Trump se ha declarado inocente y ha rechazado haber cometido algún ilícito.

Al exmandatario es el único a quien el Departamento de Justicia de la administración Biden acusa por los documentos clasificados. Al exvicepresidente Mike Pence el FBI le encontró documentos secretos, igualmente al presidente Joe Biden.

Trump no puede estar en dos juicios al mismo tiempo

El juicio que afronta el expresidente en Nueva York es el primero de sus cuatro casos penales que llega a un jurado. Sin embargo, según la voz del experto consultado, debe concluir este para luego poder asistir a defenderse en otro juzgado.

“No puede una persona tener dos juicios a la vez, solo se puede ser enjuiciado en un caso a la vez. Así que uno de los otros casos tiene que ser descontinuado hasta que el termine el actual (en Nueva York) y también se complica que, si va a ser el mismo abogado que lo va a representar en los otros casos, el abogado necesita un tiempo razonable”, explicó el experto.

A menos de 10 días para iniciarse el proceso en Florida por retención de documentos confidenciales, la decisión de la jueza federal Aileen Cannon de aplazar el juicio era previsible debido a que aún hay cuestiones por resolver en el caso y porque Trump está siendo juzgado actualmente en un caso no relacionado en Manhattan.

“Trump y su defensa necesitan tiempo. No nada más que para prepararse para el nuevo juicio, sino para descansar y recuperarse. Cuando un abogado va a un juicio de estos en los que uno está allí todo el día, ocho horas días, el abogado no solo trabaja esas horas. Cuando termina en el juzgado va a la oficina y se prepara para el siguiente día. Necesita un tiempo razonable para prepararse y descansar”.

Trump enfrenta cuatro casos penales mientras busca volver a la Casa Blanca, pero además del proceso en Nueva York, no está claro si alguno de los otros tres llegará a juicio antes de las elecciones de este año.