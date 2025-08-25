lunes 25  de  agosto 2025
Trump crea unidades de la Guardia Nacional especializadas en mantener el "orden público"

La orden insta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a crear estas unidades "específicamente entrenadas y equipadas para afrontar incidentes de orden público"

Miembros de la Guardia Nacional de California en la ciudad de Los Ángeles.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva que crea unidades especializadas en "cuestiones de orden público" dentro de la Guardia Nacional, el cuerpo militar de reservistas que está enviando el mandatario para atajar los problemas de seguridad que enfrentan las grandes ciudades a causa de la violencia.

La orden insta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a crear estas unidades "específicamente entrenadas y equipadas para afrontar incidentes de orden público".

La semana pasada era el propio Hegseth el que autorizaba a la Guardia Nacional a llevar armas, lo cual se ha hecho efectivo este mismo domingo en Washington, según confirmó un portavoz del contingente citado por la cadena CNN.

Más tarde, Trump explicó a la prensa que pedirá al Congreso que apruebe una ley sobre estas unidades especializadas y aseguró que "los demócratas van a votar a favor".

Fin de las fianzas

Además, anunció el final de las conocidas como fianzas sin dinero. "Vamos a ponerles fin. Vamos a empezar en el D.C. Tenemos derecho a hacerlo a través de la federalización", explicò.

La Casa Blanca informó de que se han realizado más de un millar de detenciones desde que hace ya tres semanas, Trump ordenó tomar el control de las fuerzas de seguridad de Washington y envió un contingente de la Guardia Nacional. Además, se han incautado 111 armas de fuego y se ha detenido a seis conocidos pandilleros de organizaciones como MS-13 o el Tren de Aragua. También se han desalojado 49 campamentos de personas en situación de indigencia.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

