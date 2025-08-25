Trump cree que la guerra de Gaza podría terminar "en dos o tres semanas"

WASHINGTON — El presidente Donald Trump apuesta este lunes a que la guerra de Gaza tendrá un "final concluyente" en un plazo que podría oscilar entre "dos o tres semanas".

"Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno", afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca .

"Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", argumentó Trump. "Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre", ha añadido.

"Dicho esto, tiene que acabar con el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre, la muerte, la cruda muerte, la muerte de personas", recalcó.

¿Qué dice Israel?

Además, recordó los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán del pasado mes de junio. "Hemos logrado un gran éxito en Irán. Hemos acabado con su amenaza. Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado", subrayó.

No es la primera vez que Trump emplea la expresión "dos o tres semanas" para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza.

Mientras tanto, Israel expresó su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Catar y Egipto y a la que aparentemente ha accedido el grupo terrorista Islámico Hamás.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press