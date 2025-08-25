lunes 25  de  agosto 2025
Trump cree que la guerra de Gaza podría terminar "en dos o tres semanas"

"Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", argumentó Trump. "Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo

El presidente Donald Trump.

El presidente Donald Trump.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump apuesta este lunes a que la guerra de Gaza tendrá un "final concluyente" en un plazo que podría oscilar entre "dos o tres semanas".

"Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno", afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

"Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", argumentó Trump. "Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre", ha añadido.

"Dicho esto, tiene que acabar con el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre, la muerte, la cruda muerte, la muerte de personas", recalcó.

¿Qué dice Israel?

Además, recordó los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán del pasado mes de junio. "Hemos logrado un gran éxito en Irán. Hemos acabado con su amenaza. Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado", subrayó.

No es la primera vez que Trump emplea la expresión "dos o tres semanas" para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza.

Mientras tanto, Israel expresó su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Catar y Egipto y a la que aparentemente ha accedido el grupo terrorista Islámico Hamás.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press

