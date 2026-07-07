martes 7  de  julio 2026
POLÍTICA

Abelardo de la Espriella suspende la transición y señala a Gustavo Petro de intentar un "golpe de Estado"

El presidente electo de Colombia afirmó que no existen garantías para un empalme institucional mientras el oficialismo desconozca su triunfo electoral

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

Luis Acosta / AFP
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. &nbsp;

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato del candidato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.

 

JUAN BARRETO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la suspensión del proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro, al denunciar que el mandatario saliente continúa sin reconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que derrotó al candidato oficialista, Iván Cepeda.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, De la Espriella afirmó que la negativa del gobierno a reconocer su victoria constituye un intento de alterar el resultado de las elecciones. "Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello", expresó.

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Suspende el proceso de transición

El manadatario electo explicó que instruyó a su equipo a retirarse del proceso de empalme con la administración saliente al considerar que no existen garantías para una transición institucional mientras Petro mantenga su posición frente a los resultados electorales.

Asimismo, sostuvo que el llamado a la "resistencia pacífica", promovido en los últimos días por Petro y dirigentes del oficialismo, busca desconocer la voluntad expresada por los colombianos en las urnas. "No es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder", afirmó.

Llamado a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional

De la Espriella pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional cumplir con su deber constitucional de proteger el orden democrático y garantizar el respeto al resultado de las elecciones. También solicitó el respaldo de la comunidad internacional ante lo que calificó como un intento de "golpe de Estado".

El mandatario electo aseguró que el gobierno saliente pretende desconocer el mandato otorgado por los votantes y reiteró que no participará en un proceso de transición mientras no exista un reconocimiento formal de su triunfo.

"No puede haber empalme si no se reconoce el resultado"

"No podemos estar sentados a la mesa con un gobierno que desconoce la decisión del pueblo colombiano", afirmó De la Espriella. Agregó que, en poco más de un mes, asumirá la Presidencia y que quienes hoy ejercen el poder pasarán a ocupar el papel de oposición dentro del sistema democrático.

Desde la proclamación de los resultados de la segunda vuelta presidencial, Petro no ha reconocido públicamente la victoria de De la Espriella y ha respaldado las acciones impulsadas por sectores oficialistas que cuestionan el proceso electoral, situación que mantiene en tensión la transición de poder en Colombia.

FUENTE: Con información de Europa Press

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