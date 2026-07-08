Estados Unidos mantiene su previsión de crecimiento económico del 2,3%

El sector de la construcción en Estados Unidos sigue su auge acelerado.

Estados Unidos mantiene sus perspectivas de crecimiento económico para este año en el 2,3% apoyado por la inversión tecnológica, la inteligencia artificial (IA) y por el beneficio de las exportaciones de petróleo tras la guerra en Medio Oriente, indica un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI no proyecta cambios respecto a las previsiones de abril y la actividad del país se ve respaldada por la política fiscal, la continua inversión empresarial en tecnología y la solidez de la productividad, entre otros factores positivos en la economía estadounidense.

El informe de Perspectiva Económica Global (WEO por sus siglas en inglés) ha sido publicado después de que el presidente Donald J Trump, presente en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, diera por terminado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras las reiteradas violaciones del régimen iraní que no quiere ningún acuerdo.

La denominada Guardia Revolucionaria volvió a atacar buques comerciales en el Estrecho de Ormuz y la respuesta de EEUU fue inmediata ante estas acciones.

El PIB estadounidense creció a una tasa anualizada del 2,1% en el primer trimestre de 2026, inferior al 2,5% previsto en abril, "pero representa un ritmo sólido".

Tras la guerra de Irán, EEUU se consolidó con una amplia ventaja como el principal exportador de crudo y sus derivados. En este momento el volumen asciende a más de 14 millones de barriles diarios.

El sólido crecimiento económico de EEUU

Entre los factores de crecimiento, el organismo apunta a "la inversión empresarial en equipos y productos de propiedad intelectual" para compensar el "aumento de las importaciones junto al consistente gasto de los consumidores".

Además, se observó la recuperación del gasto público respecto al trimestre anterior.

El crecimiento previsto para 2027 se sitúa en el 2,2%, una décima menos que este año.

Por otra parte, para Canadá, el FMI prevé una desaceleración de crecimiento hasta al 1,1% en 2026 - cuatro décimas menos que lo previsto en abril - y un 1,7% en 2027, que dependerá de "una implementación eficaz de las políticas y de una respuesta más firme de la inversión privada".

En el caso canadiense, los economistas del FMI apuntan a un menor crecimiento de la población, menos inversiones y a la incertidumbre comercial, que se verá parcialmente compensado por ganancias en comercio y un consumo resiliente.

"Un crecimiento más fuerte en 2027 depende de una implementación de políticas eficaces y de una respuesta más firme de la inversión privada", señala el Fondo para Canadá.

El FMI toma como supuesto que los tipos de interés oficiales en Estados Unidos, así como en la zona euro, se mantendrán prácticamente estables, por lo que prevé una política monetaria menos expansiva en general.

En cuanto a la inflación, que el FMI sitúa en un 4,7 % globalmente, prevé que la subyacente (que excluye alimentos y energía) vuelva a su referencial gradualmente en las principales economías que, en el caso de Estados Unidos, supondría a finales de 2027.

A nivel macroeconómico, el FMI apunta a la necesidad de corrección de los desequilibros internos de grandes economías para reforzar el ajuste a nivel mundial.

El FMI recoge la intensificación de la concentración de los mercados de renta variable en acciones relacionadas con IA y un mejor desempeño registrado en los mercados bursátiles con exposición a esta, como en Estados Unidos, Japón, Corea y Taiwán, en lo que va del segundo trimestre de 2026.

FUENTE: Con información de AFP.