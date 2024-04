Trump a López Obrador por los $20.000 millones para crisis migratoria: "no le daría ni diez centavos"

WASHINGTON — "No le daría ni 10 centavos" a México para la crisis migratoria, afirmó el expresidente Donald Trump , un hecho que califica de "invasión" de migrantes a Estados Unidos.

Trump, probable rival republicano del presidente demócrata Joe Biden, candidato a su reelección en los comicios de noviembre, lo considera "una falta de respeto" y no está dispuesto a tolerarlo -dice- si sale elegido en las urnas.

"Dijo que quiere 10.000 millones de dólares esencialmente solo para hablar, 10.000 millones de dólares para hablar, eso no tiene sentido y eso no sucedería conmigo", declaró Trump al presentador Brian Kilmeade del canal "Fox & Friends".

"Falta de respeto"

Es "sencillamente una falta de respeto hacia el presidente. A mí nunca me dirían eso. Nunca dirían, antes de hablar, quiero 10.000 millones de dólares al año (...) nunca me lo pedirían", afirmó. "No le daría 10 centavos", zanjó el republicano.

Trump intensifica, si cabe, los calificativos antimigrantes a medida que avanza la campaña a pesar de que, salvo imprevistos, tiene asegurado el duelo contra Biden en noviembre.

"Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente", lo "envenenan", son "delincuentes", psicópatas... La lista es larga y se va engrosando cada semana, asegura Trump en relación al aumento de tráfico de fentanilo, que en el último año dejó más 100.000 muertos en Estados Unidos.

La mayoría de los migrantes son latinoamericanos que huyen de la pobreza, la violencia o la corrupción. Trump amenaza con deportarlos "masivamente" si gana las elecciones.

Más de 9 millones de migrantes han ingresado a Estados Unidos de manera irregular desde Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, una cifra sin precedentes que está causando estragos en grandes ciudades del país y representan una carga pública, una de ellas Nueva York.

"No somos colonia"

En una entrevista con el programa 60 Minutos de la cadena CBS López Obrador presumió de tener una "muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos (de Biden), pero no de subordinación".

"Nosotros somos un país independiente, libre, soberano, no somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero", afirmó retomando una idea que repite en cada viaje a Estados Unidos.

"El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía como lo fue el presidente Trump", afirmó López Obrador.

La buena sintonía no impide discrepancias.

Millones de dólares

López Obrador ha planteado a la Casa Blanca que Washington debería invertir miles de millones cada año para aliviar la pobreza en América Latina, suavizar las sanciones a las dictaduras izquierdistas de Venezuela y Cuba y conceder un estatus legal a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

En cualquier caso no tendrá que verse las caras para negociar con Biden ni con Trump dado que México celebra elecciones generales a principios de junio y López Obrador dejará el cargo a finales de año.

FUENTE: Con información de AFP