lunes 25  de  mayo 2026
Tenis

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años

Novak Djokovic remontó ante Giovanni Mpetshi Perricard en Roland Garros y avanzó en su Grand Slam número 82, ampliando su récord histórico.

El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026.&nbsp;

El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026. 

Thomas SAMSON / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Novak Djokovic demostró una vez más que la experiencia sigue siendo su mejor arma. El serbio remontó un complicado debut en French Open para vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 en la primera ronda del torneo parisino.

A sus 39 años recién cumplidos, Djokovic resistió la presión de un público totalmente volcado con el jugador local y acabó imponiendo su experiencia en la pista Philippe-Chatrier, donde necesitó casi dos horas para quebrar definitivamente la resistencia de su rival de 22 años.

Lee además
El serbio Novak Djokovic celebra durante un partido en Roland Garros.
TENIS

Djokovic sobre su retorno en Roland Garros: "Llego medio paso tarde"
El serbio Novak Djokovic celebra luego de obtener una victoria sobre Sebastian Korda en el Abierto de Miami, el 27 de marzo de 2025.
TENIS

Rumbo a su participación en Roland Garros, Djokovic anuncia a su nuevo entrenador

El francés, apoyado constantemente por la grada con cánticos de “Gio-vanni”, sorprendió al llevarse el primer set gracias a su poderoso servicio, incluyendo un ace de 223 km/h. Sin embargo, tras dos parciales muy disputados, la intensidad de Mpetshi Perricard comenzó a disminuir.

Djokovic encontró finalmente el quiebre en su décima oportunidad para igualar el partido y respondió provocando a la afición local llevándose la mano al oído. A partir de ahí, el ex número uno del mundo tomó el control absoluto del encuentro.

Récord histórico para Djokovic

El serbio disputó en París su Grand Slam número 82, superando el récord histórico masculino que compartía con Roger Federer y Feliciano López.

Además, igualó las 22 participaciones en Roland Garros del francés Richard Gasquet y de Antoine Gentien.

Djokovic, campeón en París en 2016, 2021 y 2023, sigue siendo uno de los grandes favoritos del torneo, especialmente tras la ausencia de Carlos Alcaraz, baja por lesión en la muñeca derecha.

El balcánico solo podría cruzarse con el número uno del mundo, Jannik Sinner, en una hipotética final. El italiano llega a Roland Garros con una racha de 29 victorias consecutivas.

Trungelliti y Cirstea desafían la edad

La jornada también dejó otras historias de veteranos destacados. El argentino Marco Trungelliti, de 36 años, venció al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2.

Trungelliti, quien recientemente se convirtió en el jugador más veterano de la era profesional en ingresar al top 100 por primera vez, recordó además el duro impacto que sufrió tras denunciar casos de amaño de partidos en el circuito.

“Pensé que el sistema me ayudaría, pero ocurrió todo lo contrario”, afirmó el argentino, quien actualmente reside en Andorra y asegura sentirse incómodo regresando a su país.

En el cuadro femenino, la rumana Sorana Cîrstea, también de 36 años, derrotó con autoridad a la joven rusa Ksenia Efremova por 6-3 y 6-1.

Por su parte, Stan Wawrinka disputará este lunes su último Roland Garros antes de retirarse al final de la temporada.

Temas
Te puede interesar

Lamine Yamal lidera la lista de España para el Mundial 2026 sin jugadores del Real Madrid

Victor Wembanyama destroza al Thunder y empata la final del Oeste para los Spurs

Se encienden las alarmas: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

¿Qué impacto tiene la nueva disposición de EEUU para los solicitantes de residencia permanente?

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026. 
Tenis

Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones

Te puede interesar

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Jueces agilizan más de 3 millones de casos atascados en corte de inmigración; revisiones de asilo más "estrictas"

Por Ascensión Reyes y María Ferreto
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar (no aparece en la foto), tras su reunión en Hyderabad House en Nueva Delhi, 24 mayo de 2026.
Negociaciones

Marco Rubio afirma que Trump "no hará un mal acuerdo" y que solo falta la respuesta de Irán

Las encuestas, aunque con diferentes porcentajes, ubican al izquierdista Iván Cepeda como primera opción presidencial en Colombia. El 31 de mayo se decidirá si hay segunda vuelta y si su contrincante es la uribista Paloma Valencia o el ultraderechista Abelardo de la Espriella. /
POLÍTICA

Incertidumbre y polarización marcan escenario electoral para presidenciales en Colombia

US Marines War Memorial, Washington DC.
EEUU

Memorial Day, gran día para honrar a quienes pagaron con sus vidas nuestra libertad

En el centro comparten espacio diferentes agencias . 
CEREBRO DIGITAL

MIA acelera transformación con novedoso centro de operaciones de alta tecnología valorado en $33 millones