Djokovic sobrevive al ambiente hostil y avanza en Roland Garros a los 39 años

El serbio Novak Djokovic baila tras vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard al final de su partido individual masculino en la primera jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la pista Philippe-Chatrier del complejo Roland-Garros en París el 24 de mayo de 2026.

Novak Djokovic demostró una vez más que la experiencia sigue siendo su mejor arma. El serbio remontó un complicado debut en French Open para vencer al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 5-7, 7-5, 6-1 y 6-4 en la primera ronda del torneo parisino.

A sus 39 años recién cumplidos, Djokovic resistió la presión de un público totalmente volcado con el jugador local y acabó imponiendo su experiencia en la pista Philippe-Chatrier, donde necesitó casi dos horas para quebrar definitivamente la resistencia de su rival de 22 años.

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El francés, apoyado constantemente por la grada con cánticos de “Gio-vanni”, sorprendió al llevarse el primer set gracias a su poderoso servicio, incluyendo un ace de 223 km/h. Sin embargo, tras dos parciales muy disputados, la intensidad de Mpetshi Perricard comenzó a disminuir.

Djokovic encontró finalmente el quiebre en su décima oportunidad para igualar el partido y respondió provocando a la afición local llevándose la mano al oído. A partir de ahí, el ex número uno del mundo tomó el control absoluto del encuentro.

Récord histórico para Djokovic

El serbio disputó en París su Grand Slam número 82, superando el récord histórico masculino que compartía con Roger Federer y Feliciano López.

Además, igualó las 22 participaciones en Roland Garros del francés Richard Gasquet y de Antoine Gentien.

Djokovic, campeón en París en 2016, 2021 y 2023, sigue siendo uno de los grandes favoritos del torneo, especialmente tras la ausencia de Carlos Alcaraz, baja por lesión en la muñeca derecha.

El balcánico solo podría cruzarse con el número uno del mundo, Jannik Sinner, en una hipotética final. El italiano llega a Roland Garros con una racha de 29 victorias consecutivas.

Trungelliti y Cirstea desafían la edad

La jornada también dejó otras historias de veteranos destacados. El argentino Marco Trungelliti, de 36 años, venció al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2.

Trungelliti, quien recientemente se convirtió en el jugador más veterano de la era profesional en ingresar al top 100 por primera vez, recordó además el duro impacto que sufrió tras denunciar casos de amaño de partidos en el circuito.

“Pensé que el sistema me ayudaría, pero ocurrió todo lo contrario”, afirmó el argentino, quien actualmente reside en Andorra y asegura sentirse incómodo regresando a su país.

En el cuadro femenino, la rumana Sorana Cîrstea, también de 36 años, derrotó con autoridad a la joven rusa Ksenia Efremova por 6-3 y 6-1.

Por su parte, Stan Wawrinka disputará este lunes su último Roland Garros antes de retirarse al final de la temporada.