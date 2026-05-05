Princesa Leonor pilota avión de combate F-5 antes de graduación militar

La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.

MIAMI.- Falta poco para que la princesa Leonor se gradúe de la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, última fase de su formación militar como parte de los compromisos que debe cumplir para heredar el trono de España, y previo a iniciar su carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

Y una de las asignaciones que la hija del rey Felipe VI y la reina Letizia ha tenido que asumir previo a los exámenes finales fue pilotar un avión de combate F-5.

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Formación

En una serie de imágenes compartidas en la cuenta oficial de la casa real de España, se puede apreciar a la princesa de Asturias en la aeronave.

"Estas imágenes fueron tomadas el 22 de abril en la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la base aérea de Talavera la Real (Badajoz). La princesa tuvo oportunidad de volar en una aeronave reactora junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios. En Badajoz se instruye a los pilotos en el avión F-5, un avión de combate que en España se usa para la enseñanza del curso de Caza y Ataque", reseña la revista ¡HOLA!.

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El magazine también informó que la princesa Leonor había visitado previamente el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en la base aérea de Los Llanos, Albacete.

"Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16) que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica. Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En la base se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos. El objetivo de la visita a Albacete fue que los alumnos de la Academia pudieran conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire".

Será en junio cuando presente los exámenes finales que darán por terminada esta ardua formación.

En septiembre regresará a Madrid definitivamente para iniciar su etapa universitaria.