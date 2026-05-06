miércoles 6  de  mayo 2026
ALERTA

Avión que llevaba a infectados por hantavirus se ve obligado de aterrizar en Canarias

El médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. Por ello, el paciente permanece dentro del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026. &nbsp;

Una persona con un traje de protección contra materiales peligrosos (2R) es escoltada a una ambulancia desde un avión medicalizado que supuestamente transportaba a algunos de los pasajeros del crucero MV Hondius, presuntamente infectado con hantavirus, en el aeropuerto de Schiphol, cerca de Ámsterdam, el 6 de mayo de 2026.

 

AFP

MADRID.'Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde para evacuar a ocupantes del crucero con un foco de hantavirus, y que aterrizó este miércoles en Canarias para reparar la "burbuja de aislamiento" de un paciente, necesita ser reemplazado por un fallo.

Cuando realizó la escala en Gran Canaria, "el médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. Por ello, el paciente permanece dentro del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto", declaró una fuente del Ministerio de Sanidad de España.

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"El paciente no representa un riesgo para la salud pública y permanecerá en pista hasta que se solucione la situación", agregó la fuente, en un momento en que el gobierno local de este archipiélago español, situado frente a las costas de África, se muestra reacio a acoger el barco.

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Personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que visten trajes de protección biológica, el 6 de mayo de 2026.

Personal sanitario que regresa del crucero MV Hondius es visto en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, mientras se ayuda a subir a una ambulancia a personas que visten trajes de protección biológica, el 6 de mayo de 2026.

FUENTE: Con información de AFP

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