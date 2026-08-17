USCIS anuncia cambios para trámites de permiso de trabajo y estatus de no inmigrante

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.

WASHINGTON — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en los formularios y publicará las nuevas ediciones que entrarán en vigencia a partir del 15 de septiembre.

La agencia informó que se trata de las nuevas versiones de los formularios I-539 y I-765 y las ediciones anteriores no serán aceptadas a partir del 15 de septiembre . El formulario I-539 es la "Solicitud para extender o cambiar el estado de no inmigrante". Es empleado para solicitar la extensión de un visado de permanencia en Estados Unidos.

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El formulario I-765, conocido como "Solicitud de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés)", también tendrá nuevas ediciones.

"Las ediciones del 09/15/26 del Formulario I-539 y el Formulario I-765 reemplazan la edición 08/28/24 del Formulario I-539 y la edición 08/21/25 del Formulario I-765. No habrá periodo de gracia para las ediciones revisadas del Formulario I-539 y del Formulario I-765, ya que estas ediciones revisadas son necesarias para que USCIS aplique la regla final", informó la agencia a través de un comunicado.

La reciente medida anunciada por la agencia federal forma parte de una actualización derivada de una norma federal reciente relacionada con los visados para estudiantes no inmigrantes, visitantes de intercambio y representantes de medios de comunicación extranjeros.

Las nuevas reglas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el pasado 16 de julio la publicación de una norma definitiva que elimina oficialmente la laguna jurídica relativa a la “duración del estatus” que permitía a estudiantes extranjeros, a visitantes de intercambio y a representantes de medios de comunicación permanecer en Estados Unidos de forma indefinida sin una supervisión rutinaria por parte del Gobierno.

La nueva normativa establece un período fijo de admisión para los titulares de visados de no inmigrante de las categorías F, J e I. "Este cambio decisivo restablece la integridad del sistema de inmigración del país, combate el abuso generalizado de los visados y refuerza la seguridad nacional mediante controles periódicos. En la actualidad, ya existe un período fijo de admisión para muchos otros tipos de visados de no inmigrante", afirmó El Departamento de Estado.

“Durante casi medio siglo, el obsoleto sistema de la «duración del estatus» ha puesto en peligro la seguridad nacional y ha creado un entorno propicio para el fraude en materia de inmigración”, afirmó el secretario del DHS, Markwayne Mullin.

“Durante décadas, se ha admitido a estudiantes extranjeros en Estados Unidos de forma indefinida, lo que ha permitido que miles de ellos abusen de nuestro sistema de inmigración matriculándose continuamente en cursos para evitar tener que abandonar el país. Al establecer límites claros y definidos para estos visados, Estados Unidos recupera su capacidad para seleccionar, investigar y supervisar adecuadamente a las personas que se encuentran dentro de nuestras fronteras. Esta norma definitiva garantiza que los estudiantes extranjeros se mantengan centrados en su objetivo principal: completar sus estudios y regresar a sus países de origen”, subrayó el secretario Mullin.

Los límites

Límites de admisión fijos : Los estudiantes no inmigrantes (visados F) y los visitantes de intercambio (visados J) serán admitidos durante la duración de su programa específico, sin que dicha duración supere un período máximo de cuatro años.

: Los estudiantes no inmigrantes (visados F) y los visitantes de intercambio (visados J) serán admitidos durante la duración de su programa específico, sin que dicha duración supere un período máximo de cuatro años. Prórrogas federales obligatorias : Los titulares de visados que necesiten más tiempo para completar un programa académico deberán solicitar formalmente una prórroga de estancia (EOS) directamente a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esto traslada la supervisión del personal universitario de nuevo a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, comprobaciones de antecedentes y controles de fraude.

: Los titulares de visados que necesiten más tiempo para completar un programa académico deberán solicitar formalmente una prórroga de estancia (EOS) directamente a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Esto traslada la supervisión del personal universitario de nuevo a las autoridades federales y somete a los solicitantes a controles biométricos, comprobaciones de antecedentes y controles de fraude. Reducción del período de gracia para la salida : El plazo concedido a los estudiantes con visado F-1 para prepararse para la salida, cambiarse de centro educativo o modificar su estatus tras la graduación se reduce de 60 a 30 días.

: El plazo concedido a los estudiantes con visado F-1 para prepararse para la salida, cambiarse de centro educativo o modificar su estatus tras la graduación se reduce de 60 a 30 días. Restricciones al cambio de programa: La norma introduce limitaciones estrictas en los cambios académicos.

Las nuevas reglas anunciadas por el Departamento de Estado y el DHS también entran en vigencia a partir del 15 de septiembre.

FUENTE: USCIS y Departamento de Estado