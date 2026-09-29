martes 29  de  septiembre 2026
CONSEJOS LEGALES

USCIS pone mayor atención al buen carácter moral de los inmigrantes

Uno de los aspectos que adquieren especial importancia es la honestidad ante las autoridades migratorias

Lorena Duarte.

Lorena Duarte.

Cortesía
Por LORENA DUARTE

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha reforzado la importancia del buen carácter moral en los procesos de naturalización. El 15 de agosto de 2025, la agencia anunció el retorno a una evaluación más rigurosa, integral y basada en la totalidad de las circunstancias al determinar si un solicitante cumple con este requisito.

El buen carácter moral no es un requisito nuevo para obtener la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, el nuevo enfoque de USCIS representa un llamado de atención para los residentes permanentes que están considerando presentar su solicitud de naturalización. La agencia puede analizar no solamente la existencia de antecedentes penales, sino también determinadas conductas, declaraciones y circunstancias que formen parte del historial del solicitante.

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Uno de los aspectos que adquieren especial importancia es la honestidad ante las autoridades migratorias. Las declaraciones falsas, inconsistencias u omisiones relevantes pueden generar problemas, particularmente cuando existen diferencias entre la información proporcionada en solicitudes anteriores y la que aparece en una solicitud de ciudadanía.

También es importante comprender que el análisis del buen carácter moral no se limita necesariamente a preguntar si una persona fue condenada por un delito. USCIS establece determinadas conductas que pueden impedir una determinación favorable y, en otros casos, puede ser necesario analizar las circunstancias particulares del solicitante.

Por esta razón, quienes estén pensando en solicitar la ciudadanía deben revisar cuidadosamente su historial migratorio antes de presentar el Formulario N-400. Es recomendable verificar las solicitudes anteriores, las entradas y salidas del país, antecedentes de arrestos o cargos, historial matrimonial, declaraciones realizadas ante inmigración, obligaciones tributarias y cualquier posible registro electoral que pueda generar preguntas.

Otro aspecto que merece especial atención es el registro o participación electoral. USCIS publicó en 2025 orientación relacionada con situaciones en las que un no ciudadano pudo haberse registrado para votar o haber realizado declaraciones relacionadas con la ciudadanía estadounidense. Cada caso debe analizarse individualmente, porque las circunstancias y las consecuencias jurídicas pueden ser diferentes.

El mensaje para la comunidad inmigrante no debe ser de temor, sino de preparación. Tener un problema en el pasado no significa automáticamente que una persona no pueda obtener la ciudadanía.

Lo importante es identificar cualquier situación potencialmente problemática y determinar, antes de presentar la solicitud, cómo puede afectar el proceso.

La naturalización es mucho más que completar un formulario. Es una solicitud ante el gobierno federal en la que el inmigrante debe demostrar que cumple con una serie de requisitos legales. Dentro de ese análisis, el buen carácter moral vuelve a ocupar un lugar de especial atención.

Por ello, antes de solicitar la ciudadanía, es aconsejable realizar una revisión completa y honesta del historial migratorio. Una preparación adecuada puede ayudar a identificar inconsistencias, explicar circunstancias pasadas y evitar errores que posteriormente puedan complicar el proceso.

Ubicación: 999 Ponce de Leon Blvd., Suite 720. Coral Gables, FL 33134/ Tel.: 305-927-4153

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