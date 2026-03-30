lunes 30  de  marzo 2026
CPAC

Vance, el favorito de los republicanos para suceder a Trump, pero Rubio recorta distancias, según sondeos

Vance recibió el respaldo del 53 % de los asistentes a la CPAC, celebrada la semana pasada en Dallas, para suceder al actual presidente, Donald Trump

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025.&nbsp;

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, es el favorito para hacerse con la nominación presidencial republicana para 2028, según una encuesta realizada en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha del país, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, recortó distancias.

Vance recibió el respaldo del 53 % de los asistentes a la CPAC, celebrada la semana pasada en las afueras de Dallas (Texas), para suceder al actual presidente, Donald Trump.

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Rubio quedó en segundo lugar con un 35 % de los apoyos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y Donald Trump Jr., hijo del mandatario, empataron en un lejano 2 %.

El vicepresidente ya había liderado el sondeo interno de la CPAC el año pasado, cuando obtuvo un 61 %, pero Rubio recortó distancias de forma notable, pues en 2025 solo tuvo un 3 %.

La encuesta refleja la influencia creciente del vicepresidente en los círculos conservadores y su consolidación como una figura prominente dentro del partido. La CPAC, conocida por congregar a los líderes y activistas conservadores más destacados, suele ser un indicador significativo de las tendencias y preferencias políticas.

La popularidad de Rubio

El jefe de la diplomacia estadounidense ganó popularidad en el último año tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que le ha valido elogios públicos de Trump.

El presidente, que no puede volver a presentarse, ha llegado a plantear la posibilidad de una fórmula conjunta Vance-Rubio, aunque no ha aclarado a quién preferiría como candidato presidencial y a quién como aspirante a la vicepresidencia.

Grandes donantes de Florida, bastión republicano, han expresado su respaldo a una candidatura de Rubio, pero Vance sigue siendo el favorito del movimiento trumpista MAGA (Hacer EEUU grande de nuevo), clave en las primarias del partido.

El vicepresidente, considerado más aislacionista que Rubio, ha mantenido hasta ahora un perfil discreto respecto a la guerra de Irán, un conflicto impopular en algunos sectores del país, principalmente los demócratas.

En público, ambos han tratado de rebajar la idea de una rivalidad. Vance declaró en una entrevista con Fox News que Rubio no es su "rival", mientras que el secretario de Estado dijo a Vanity Fair que, si el vicepresidente da el paso de buscar la nominación presidencial, él lo respaldará.

De mantenerse la preferencia por Vance, podría influir en las decisiones estratégicas y alianzas dentro del partido.

FUENTE: Con información de EFE

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