viernes 13  de  marzo 2026
DECLARACIONES

JD Vance confirma que hijo sucesor de Jamenei está herido

"Sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad, pero sabemos que está herido", declaró Vance a la prensa en Carolina del Norte

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (izquierda), y el líder de la mayoría del Senado, John Thune (derecha), con reporteros fuera de la Casa Blanca en Washington, DC, el 29 de septiembre de 2025, después de reunirse con el liderazgo republicano y el presidente Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este viernes que el presunto sustituto del régimen iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jameneí, resultó "herido" por los ataques estadounidenses e israelíes, pero se desconoce la gravedad de su estado.

"La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Así que sabemos que está herido. No sabemos con exactitud la gravedad de sus heridas, pero sabemos que está herido", declaró Vance a la prensa en Carolina del Norte.

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El vicepresidente realizó este comentario horas después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmara en una rueda de prensa que el nuevo líder supremo resultó "herido" y posiblemente "desfigurado" en los bombardeos en los que murió su padre.

Visita de Vance a Carolina de Norte

Al ser preguntado sobre los diferentes análisis que sostuvo con Trump acerca de iniciar una guerra contra Irán.

"Parte de lo que hace que nuestro equipo de seguridad nacional sea tan cohesionado es que todos confiamos los unos en los otros y mantenemos un intercambio de ideas muy libre", explicó.

Según declaró el propio Trump, él y su vicepresidente tuvieron una "diferencia filosófica" dado que Vance estaba "menos entusiasmado" en el ataque a Irán.

FUENTE: Con información de AFP.

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