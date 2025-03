Vance sugiere que EEUU negociará la adhesión de Groenlandia una vez se independice de Dinamarca

La delegación estadounidense, en la que también viajaron el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y el secretario de Energía, Chris Wright, fue recibida por los militares de la base espacial de Pituffik, en la costa noroeste del territorio, a su llegada a las 12H52 locales (15H52 GMT).

"El presidente está muy interesado en la seguridad del Ártico, como ya saben, y solo va a ir a más en las próximas décadas", declaró el vicepresidente, que también iba acompañado de su esposa Usha Vance, al llegar al comedor de la base.

La seguridad de Groenlandia

Vance aseguró ante las tropas estadounidenses que Dinamarca "ha fallado" en su cometido de proteger a Groenlandia. "Esta base es menos segura que hace 30, 40 años porque algunos de nuestros aliados no han estado a la altura".

"Ha habido muchas críticas por parte de Dinamarca, muchos ataques contra la Administración Trump, contra el presidente, contra mí y contra otros miembros de nuestra administración por decir lo obvio: que Dinamarca no ha hecho un buen trabajo en mantener la seguridad de Groenlandia", agregó.

En este sentido, indicó que "reconocer que han existido importantes alianzas de seguridad en el pasado no implica" que no se puedan tener "desacuerdos" con los aliados. "No hay necesidad de intimidar, ofuscarse o confundir el asunto".

Preguntado por las aspiraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse Groenlandia por la fuerza, Vance resaltó que el magnate ha sido claro en que Estados Unidos "respeta la autodeterminación del pueblo de Groenlandia".

"(El presidente Donald Trump) cree absolutamente que Groenlandia es una parte importante de la seguridad, no sólo de Estados Unidos, sino del mundo y, por supuesto, también del pueblo de Groenlandia", señaló, si bien planteó que "sería mucho mejor" que el territorio estuviese "bajo el paraguas" de Washington.

Paz mundial

Vance reiteró que los aliados "no han seguido el ritmo" ante los intereses crecientes de China y Rusia en la región. "Dinamarca no ha seguido el ritmo en dedicar los recursos necesarios para mantener esta base, para mantener nuestras tropas y, en mi opinión, para mantener al pueblo de Groenlandia a salvo de muchas incursiones muy agresivas de Rusia, de China y de otras naciones", señaló.

Así, el vicepresidente planteó que Estados Unidos debería ser "el líder en el Ártico". "Sabemos que, si no lo es, otras naciones cubrirán el vacío que nos queda", argumentó, aludiendo a que invertirán "más recursos" en el territorio.

Estados Unidos necesita Groenlandia, territorio autónomo bajo jurisdicción de Dinamarca, para "la paz mundial", dijo este viernes el presidente Donald Trump.

"Necesitamos Groenlandia, es muy importante, por la seguridad internacional. Necesitamos Groenlandia. (...) No hablamos de paz para Estados Unidos, hablamos de paz mundial", insistió Trump, unas horas después de que su vicepresidente J. D. vance llegara a Groenlandia.

Proyecto "serio", dice Putin

Conocida como Thule Air Base hasta 2023, la base sirvió como puesto de alerta ante posibles ataques de la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que la idea de Trump de controlar Groenlandia era un proyecto "serio", con "raíces históricas de larga data", y manifestó su preocupación por si el Ártico se convertía en "un trampolín para posibles conflictos".

Pituffik también es un lugar estratégico para la vigilancia del hemisferio norte y la defensa de la inmensa isla que, según la administración estadounidense, los daneses han descuidado.

Para Marc Jacobsen, profesor del Royal College de Defensa danés, Vance "tiene razón en decir que no hemos cumplido los deseos estadounidenses de aumentar la presencia, pero hemos tomado medidas para responder" a ello.

En su opinión, Estados Unidos tiene que precisar sus demandas, si quiere que Dinamarca responda de forma más adecuada.

En enero, Copenhague anunció que iba a destinar casi 2.000 millones de dólares para reforzar su presencia en el Ártico y en el Atlántico Norte.

El gobierno tiene previsto adquirir tres nuevos buques especializados para las regiones polares y dos drones más de largo alcance para la vigilancia.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP