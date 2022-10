En fecha reciente, el anuncio hecho por la Casa Blanca de deportar hacia México a los venezolanos que ingresan a EEUU de manera ilegal por la frontera sur, en busca de solicitud de un asilo político, ha suscitado una gran polémica.

Si bien la ley establece que quien huye de su país por motivos de persecución política, debe pedir refugio en la primera nación libre a donde logre llegar; la avalancha de inmigrantes de diversas nacionalidades que en los últimos 18 meses consiguieron entrar a territorio estadounidense, suscita la interrogante de por qué la negativa con los de origen venezolano y en este momento específico.

Entre algunos analistas se mueve la opinión de que el presidente Joe Biden adopta esta decisión como un arma política, justo cuando faltan escasas semanas para las elecciones de medio término y sus niveles de aceptación, según encuestas, son los más bajos desde que llegó a la Casa Blanca.

“Definitivamente es una decisión política”, afirma la abogada en inmigración María Herrera Mellado, sobre la decisión de la administración Biden, que indicó la semana pasada que los venezolanos no podían seguir entrando de manera ilegal por la frontera sur, para posteriormente pedir asilo en Estados Unidos porque serían expulsados.

La medida de Biden se implementa después de que el propio presidente dijera que "no es racional" enviar a migrantes de vuelta a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Sin embargo, solo es un lineamiento ante los venezolanos.

migrantes venezolanos EEUU.jpg Migrantes venezolanos cruzan a pie el Río Grande en su camino hacia la frontera de Estados Unidos para entregarse a la patrulla fronteriza, desde Ciudad Juárez, México AP Christian Chávez

La decisión de Biden, además se origina semanas después de que una comisión secreta enviada por la Casa Blanca estuviese en Venezuela, se diera el levantamiento de algunas sanciones al régimen de ese país por parte de la OFAC y se procediera al intercambio de prisioneros mediante el cual quedaron libres los familiares de Cilia Flores, esposa del dictador Maduro, conocidos como ‘narcosobrinos’ pues cumplían cárcel sentenciados por tráfico de drogas.

“Los acuerdos de la administración con el régimen de Nicolás Maduro son vergonzosos”, indica Herrera, antes de recalcar. “Son vergonzosos para EEUU, son vergonzosos para aquellos millones de personas que son perseguidos políticos en Venezuela y que son víctimas del comunismo”.

Herrera señala que EEUU está utilizando, para evitar la entrada ilegal de los venezolanos, el Título 42 del departamento de Salud, que básicamente, “por una coyuntura sanitaria [los meses de expansión del COVID-19] lo que dice es que tienen derecho a expulsarlos”.

“Estamos dando una imagen de debilidad, que lo único que hará es que las mafias de traficantes de seres humanos, los narcotraficantes y sobre todo los poderes antagónicos a EEUU, como Rusia o China se puedan envalentonar aún más”, continúa la experta. “Se habla de la penetración China en la región. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que EEUU va a tener que ceder, de nuevo, ante todo este tipo de presiones y lo que no sabemos es cuánto tiempo, cuántos años, se va a tardar en reparar el daño que está causando la administración de Joe Biden a la ciudadanía estadounidense y a toda la región”, dijo y afirmó “nuevamente hay acuerdos económicos y políticos entre Estados Unidos y Venezuela”.

“Ahora entran migrantes venezolanos y se les deporta. ¿Qué hay detrás de esto? Acuerdos económicos entre EEUU y Venezuela. La mayor vergüenza no solo para EEUU, sino para aquellas víctimas del comunismo y aquellos cientos de venezolanos que mueren por la miseria del socialismo del siglo XXI”, sentenció.

AMLO, otro cómplice de las mafias migratorias

Si bien México tiene algún “provecho” al aceptar que los venezolanos expulsados por Estados Unidos vayan a parar a su país, para la abogada María Herrera, el presidente mexicano también debe estar bajo observación.

“En el marco de las relaciones internacionales y en ámbito de los acuerdos bilaterales, EEUU ha llegado a ese acuerdo con México”, detalla la letrada sobre las 65.000 visas temporales que obtendrán los mexicanos.

“Más que nada sería recriminable a México, porque está permitiendo la entrada ilegal de muchos millones de personas, no solo de venezolanos, a su territorio y está también dejando de defender su frontera. Es una crítica que se le puede hacer al gobierno de Biden, pero extensible a Andrés Manuel López Obrador”, comenta antes de explicar que el país azteca también se ve afectado ante esta medida.

“No creo que México saque un crédito a esto, pero México es un país de millones de inmigrantes ilegales y no dirán nada”, continúa tras ser interrogada de cómo el país vecino a EEUU puede beneficiarse. “Básicamente lo que está haciendo México es tirarse un disparo en el pie, porque está aceptando que personas que han entrado a su territorio de forma ilegal y que están intentando violar la entrada a EEUU, los afecte. A mí me parece una medida totalmente reprochable de nuevo por parte del gobierno de Manuel López Obrador”.

“Sí, se van a beneficiar 65.000 mexicanos, pero ¿Cuánto le cuesta al contribuyente mexicano y al gobierno de Manuel López Obrador la entrada masiva desordenada de millones de inmigrantes? No solo en el costo al contribuyente mexicano, sino ¿Cuánto le cuesta eso a la seguridad Nacional? La entrada masiva desordenada de cientos de miles de inmigrantes ha mermado los recursos, no solo monetarios, sino también los recursos naturales”, añade.

“Fuimos engañados”, dicen los expulsados

La medida de la administración Biden de detener el ingreso ilegal de los ciudadanos venezolanos fue de carácter inmediato el pasado 12 de octubre.

Ante la escasa información en las primeras horas y días, muchos pensaron que solo afectaría a los miles de venezolanos que iban atravesando América Latina en busca de acceder a suelo estadounidense. Sin embargo, venezolanos que ya habían logrado entrar y estaban en refugios en EEUU, denuncian que fueron engañados y expulsados.

“Fuimos el primer grupo en ser expulsados de EEUU, acá en México estamos como 70 a 90 compañeros. Fuimos sacados por la frontera con Matamoros engañados y cuando llegamos, las autoridades mexicanas también nos engañan”, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS el venezolano Luis Raúl Conde Báez.

“Está en video cuando trancamos el puente internacional, nos llega una alta funcionaria de la Patrulla Fronteriza y uno de Inmigración que nos dicen que en la COMAR (comisión mexicana de ayuda a refugiados) nos iban a dar refugio, nos iba a dar alimentación, pero nosotros siempre le hemos exigido a todas esas personas que lo que nosotros queremos es trabajar, que no queremos depender de nadie” continúa. “Lamentablemente aquí en México no podemos pedir ni asilo político, no podemos pedir visa humanitaria, no podemos pedir refugio porque nos afecta en la nueva ley de visa humanitaria del presidente Biden”, añade el inmigrante.

Si bien el artículo 13 de la declaración de los Derechos Humanos indica que migrar es un derecho y el 14 habla de la posibilidad de solicitar asilo en cualquier país, esto se debe pedir en la primera o segunda nación después de salir del país de donde se es natural o perseguido.

“Creo que el tema de DDHH es importantísimo. Señores, ustedes deben pedir refugio o asilo en el primer país seguro. Muchas personas dirán que el primer país seguro al que llegaron no es seguro. Entonces sigan al segundo país, lo que no se puede es recorrer 10 países infringiendo las leyes para exigir luego que se respeten los derechos humanos. ¿Por qué? Porque usted debe conocer sus derechos humanos y así lo pueden asistir, pida asistencia a la ACNUR”, explicó la abogada Herrera ante los artículos citados.