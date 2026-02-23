lunes 23  de  febrero 2026
Narcotráfico

Líder de cártel de Sinaloa comparece ante un tribunal en Florida

Fidel Félix Ochoa, de 53 años, es uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, enfrenta cargos por coordinar la entrada de fentanilo y cocaína a EEUU

Vista parcial de la fachada del tribunal civil de Miami-Dade.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Fachada del tribunal civil de Miami-Dade, donde se encuentran las oficinas principales de jueces.

GRETHEL DELGADO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Un presunto líder del cártel mexicano de Sinaloa compareció este lunes ante un tribunal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una operación de narcotráfico a gran escala y de haber introducido fentanilo y otras drogas en el país.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, Fidel Félix Ochoa, de 53 años, fue uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, responsable de dirigir y supervisar las actividades de narcotráfico y de lavado de dinero del grupo criminal.

La acusación sostiene que Félix Ochoa coordinó la entrada de cientos de kilos de fentanilo y cocaína en Estados Unidos, recurriendo a personas que transportaban las drogas en vehículos y también a través del servicio postal del país.

Casas de seguridad

El acusado y sus cómplices almacenaban las sustancias en casas de seguridad antes de repartirlas a narcotraficantes y clientes en estados como Florida, Arizona, California, Texas y Massachusetts.

Félix Ochoa está imputado por conspiración para distribuir una sustancia controlada, un delito que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Washington designó el año pasado al cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, como organización terrorista extranjera.

En los últimos años, Estados Unidos ha logrado encarcelar a dos de los fundadores del cártel de Sinaloa: Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua, e Ismael "El Mayo" Zambada, quien se declaró culpable en agosto de 2025 de liderar una organización criminal y aguarda sentencia.

Félix Ochoa es uno de los 37 mexicanos entregados el mes pasado a Estados Unidos, donde se los acusa de delitos graves.

Su comparecencia ocurre un día después de que el ejército mexicano abatiera a Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", el líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La muerte del narco mexicano más buscado en los últimos tiempos provocó una violenta respuesta de su grupo, que bloqueó carreteras, quemó vehículos, atacó gasolineras, negocios y bancos y enfrentó a autoridades en 20 estados del país.

FUENTE: Con información de AFP

