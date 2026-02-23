lunes 23  de  febrero 2026
Trump afirma que fallo de la Corte Suprema amplía sus poderes

El presidente Donald J. Trump manifestó que "la decisión de la Corte fue influenciada por opiniones a nivel internacional", y dijo que le otorga incluso mayores poderes para imponer nuevos aranceles

El presidente de EEUU Donald J. Trump.

El presidente de EEUU Donald J. Trump.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que el fallo contra su política comercial anunciado el viernes por la Corte Suprema, en realidad, le otorga más poderes y confirma los que ya tiene.

Trump manifestó que "la decisión de la Corte fue influenciada por opiniones a nivel internacional", en una publicación en su plataforma Truth Social.

La ley que usó el mandatario en la nueva orden ejecutiva de aranceles permite incrementar los gravámenes hasta un 15% y en períodos de 150 días haciendo reactivaciones hasta una nueva alternativa legal.

"Ahora se utilizarán otras alternativas para reemplazar las que el tribunal rechazó de forma equivocada", expresó Trump en una conferencia de prensa. Agregó que estas opciones también podrán aportar mucho dinero.

Trump aclaró que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos.

"El acuerdo con India sigue siendo válido", puso como ejemplo durante una conferencia de prensa.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Trump: "Puedo utilizar mis licencias para la política arancelaria"

El dictamen del Supremo, emitido este viernes, afecta a la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes "recíprocos" a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá.

La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 "no autoriza al Presidente a imponer aranceles generales" sin una situación de crisis.

También, se incluyen las decisiones del mandatario de aumentar hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como respuesta por el enjuiciamiento político a su aliado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y la compra de crudo ruso por parte de Nueva Delhi, respectivamente.

Sin dar una explicación clara, Trump aseveró: "Puedo usar Licencias para hacer cosas muy provechosas en favor de EEUU, especialmente con aquellos que nos han ESTADO ESTAFANDO durante muchas décadas".

El mandatario también advirtió de aumentos en los aranceles a las importaciones procedentes de países que decidan "jugar" con los impuestos aduaneros.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco", publicó Trump en las redes sociales.

FUENTE: Con información con AFP.

