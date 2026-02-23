lunes 23  de  febrero 2026
Vigilia encabeza actos por tres décadas del crimen de Hermanos al Rescate

El exilio cubano y líderes políticos se congregan en Miami para honrar a los cuatro pilotos fallecidos y exigir el encausamiento penal de la cúpula militar de La Habana

Por Daniel Castropé

MIAMI.- La comunidad del exilio cubano, junto a familiares de víctimas y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), congrega este lunes a cientos de personas en el Parque Tamiami para una solemne vigilia en vísperas del trigésimo aniversario del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Este acto central, realizado frente al obelisco del Memorial Cubano, busca honrar la memoria de los cuatro pilotos asesinados por la Fuerza Aérea de Cuba el 24 de febrero de 1996 y reavivar la presión internacional para que el sistema judicial estadounidense encause penalmente a Raúl Castro como máximo responsable de la operación militar.

Mario Díaz-Balart fue enfático durante la conmemoración de los 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: “El día de la impunidad se ha acabado con esta administración.”
MEMORIA Y JUSTICIA

A 30 años del crimen contra Hermanos al Rescate, escala reclamo de encausamiento a Raúl Castro
ENTREVISTA A JOSÉ BASULTO

Hermanos al Rescate era la respuesta de amor del exilio por los cubanos de la isla

El incidente ocurrió en espacio aéreo internacional cuando cazas MiG-29 de la fuerza aérea cubana interceptaron y destruyeron con misiles a dos avionetas Cessna 337 Skymaster desarmadas.

Las aeronaves, pertenecientes a la organización fundada por José Basulto, realizaban labores de búsqueda y auxilio para balseros que intentaban escapar de la isla durante la crisis económica del "Período Especial".

En el ataque perdieron la vida tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal: Armando Alejandre Jr. (45 años), Carlos A. Costa (29 años), Mario M. de la Peña (24 años) y Pablo Morales (29 años).

“Amando, Carlos, Mario Manuel y Pablo salvaron miles de balseros en sus misiones humanitarias en Hermanos al Rescate, localizando y rescatando quienes escapaban del régimen comunista de Cuba hacia la libertad, en el Estrecho de la Florida”, señaló la ARC en un comunicado.

Y agregó: “Este es un momento para honrar su memoria y pedir justicia por esas víctimas que dieron su vida en tan honorable misión”.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) condenó el hecho meses después tras confirmar mediante radares y testimonios que las naves civiles volaban fuera del territorio cubano al momento del impacto.

"Es increíble que el crimen de Hermanos al Rescate permanezca impune aún y que todavía no haya sido encausado Raúl Castro. Lo único que puede restaurar la paz es la justicia. Para que haya paz, tiene que haber justicia", dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS la sobreviviente Sylvia Iriondo.

Iriondo viajaba a bordo de la avioneta N2506, junto a otras personas, quienes lograron salir ilesos del ataque.

Más homenajes

Los tributos continuarán este martes 24 de febrero en la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Estudiantes y allegados guardarán un minuto de silencio a las 3:15 p.m. en la plaza dedicada a los mártires, en coincidencia con la hora exacta del primer impacto.

Asimismo, la Fundación mantiene activa la Beca de los Mártires del 24 de Febrero, iniciativa que fomenta la investigación académica sobre este crimen que, tres décadas después, permanece como un símbolo de la impunidad del régimen frente a misiones civiles de rescate.

Ofensiva judicial y detenciones recientes

La conmemoración de 2026 llega con un renovado impulso legal encabezado por los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y la senadora Ashley Moody.

Los legisladores enviaron recientemente una petición formal a la Casa Blanca para que el Departamento de Justicia emita acusaciones formales contra Raúl Castro y solicite una alerta roja de Interpol. Basan su reclamo en la posición de Castro como ministro de las Fuerzas Armadas en 1996 y en grabaciones de inteligencia donde ordenaba explícitamente el derribo de los aviones.

Este reclamo cobra fuerza tras el arresto en noviembre pasado del coronel retirado Luis Raúl González-Pardo Rodríguez en territorio estadounidense.

El expiloto, vinculado operativamente a la persecución de la avioneta de José Basulto aquel día, enfrenta ahora cargos federales por fraude migratorio al ocultar su historial castrense.

Su presencia en Estados Unidos generó indignación entre las familias de las víctimas, quienes ven en su captura una oportunidad para esclarecer detalles operativos de aquella jornada letal.

Por Daniel Castropé
