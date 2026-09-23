El presidente de EEUU, Donald Trump, viajó a China y se reunión con su homólogo Xi Jinping.

MIAMI .- En la antesala de la reunión cumbre con el presidente Donald Trump en Washington , el mandatario de China Xi Jinping ordenó a su gobierno un “castigo severo” que contemplaría la pena de muerte contra el tráfico de fentanilo y a adoptar medidas que restrinjan la comercialización ilegal de la droga letal, causante de miles de muertes en EEUU.

Un documento, emitido por organismos de justicia popular encabezados por el Tribunal Supremo, recoge las directrices presidenciales y establece la necesidad de reconocer plenamente el "daño real y potencial" de los delitos derivados del fentanilo, se informó desde Pekín.

El Partido Comunista Chino busca consolidar su poder a través de la IA, integrando avances tecnológicos civiles y militares bajo un estricto control estatal, advirtiendo sobre riesgos de estabilidad interna.

El tráfico de este opioide letal, que utiliza precursores chinos y es enviada por cárteles mexicanos hacia EEUU, ha sido tema de marcadas tensiones entre los dos países, bajo la administración de Trump especialmente.

Xi Jinpin llega a Washington

Se espera el asunto vuelva a estar sobre la mesa en la reunión “histórica” que mantendrán ambos líderes este jueves 24 de septiembre, tras la ceremonia oficial para recibir a Jinping, y su esposa, Peng Liyuan, con honores, según reveló la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Se informó que Jinping tenía previsto llegar este miércoles a Washington DC, en lo que será su primera visita de Estado a EEUU en 11 años, tras su llegada al país como funcionario de una localidad de China, antes de que se convirtiera en el líder de la potencia asiática, se informó.

La nueva posición de China contra el fentanilo podría estar vinculada con el tema de aranceles, luego de que EEUU resolvió reducirlos y de que Trump y Jinping abordaron el tema de la droga como una amenaza, durante un encuentro en Corea del Sur, en octubre pasado.

La semana pasada, Trump instó a Pekin a tomar medidas “más enérgicas”, luego de afirmar que "los delincuentes siguen eludiendo estos controles mediante precursores no regulados", pese a los nuevos requisitos de licencia para exportarlos químicos a EEUU.

China contra el fentanilo

Las medidas penales establecen criterios cuantitativos sobre el fentanilo para determinar las sentencias condenatorias, así como las responsabilidades de cada organismo y los requisitos básicos para la recolección de pruebas.

Por ejemplo, el contrabando, venta, fabricación o posesión ilegal de 125 gramos o más de fentanilo de uso médico constituirá una "gran cantidad" y será castigado con penas de 15 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El umbral para esa misma pena se reduce a 50 gramos de fentanilo no medicinal, igualando la severidad con la que se castiga la heroína, según informó un diario local citado por agencias.

Además, China añadió ayer dos sustancias químicas a su lista de control de exportación de precursores de drogas, lo que exigirá permisos para enviarlas a Estados Unidos, México y Canadá.

FUENTE: Con información de EFE, ntn24.com; bbc.com