miércoles 23  de  septiembre 2026
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado productos crudos de cerdo, res y cabra producidos sin inspección

Los productos objeto de la retirada presentan marcas de inspección falsas con el número de establecimiento “EST. 1363”, que no cuenta con una autorización federal de inspección

Cientos de trabajadores en plantas procesadoras de carnes se han contagiado con el el COVID-19.  

Cientos de trabajadores en plantas procesadoras de carnes se han contagiado con el el COVID-19.

 

Pixabay 2020
Por Julián Varela

WASHINGTON.- La empresa Star Meat Delivery Inc., ubicada en Lucama, Carolina del Norte, está retirando del mercado aproximadamente 167,639 libras de carne cruda de cerdo, res y cabra producida sin la debida inspección federal, y que lleva etiquetas con una marca de inspección falsa del USDA, según anunció hoy el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. A medida que se disponga de más información, el FSIS podrá actualizar la lista de productos y las etiquetas con artículos adicionales.

Cualquier producto que lleve el número de establecimiento falso “EST. 1363” debe considerarse mal etiquetado y no apto para el consumo.

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Los productos crudos de cerdo, res y cabra se produjeron en diversas fechas anteriores al 22 de septiembre de 2026. Los productos se envasaron al vacío y se empacaron en cajas de cartón para su envío; es posible que los paquetes individuales para el consumidor no lleven este etiquetado, ya que las tiendas minoristas podrían haber colocado sus propias etiquetas con precios e instrucciones de manipulación segura. Los siguientes productos, distribuidos a granel bajo la marca A&D Foods, están sujetos a retirada [ ver etiquetas disponibles actualmente ]:

  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen productos A&D Foods envasados al vacío individualmente, como “GOAT CUT 1-1/2” 10.00 LBS”.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen productos envasados al vacío individualmente de A&D Foods: “GOAT BURN SKIN ON CUT 1-1/2” 10.00 LBS”
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen filetes de costilla A&D Foods envasados al vacío individualmente, de 4 oz y 10.00 libras.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen carne de res en lonchas finas KBQ de 4 mm, 20 libras, envasada al vacío individualmente, de A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen carne de res de rabo de buey cortada en trozos de 10.00 libras, envasada al vacío individualmente, de A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen costillas de res A&D Foods "BEEF SHORT RIBS SLD 3/8" REGULAR 10.00 LBS" envasadas al vacío individualmente.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen carne de res con hueso cortada de 1.5 pulgadas y 10.00 libras, envasada al vacío individualmente, de la marca A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen carne molida de cerdo A&D Foods envasada al vacío individualmente (10,00 libras).
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen CHORIZO DE CERDO A&D Foods envasado individualmente al vacío (10,00 LIBRAS).
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen chuletas de cerdo A&D Foods envasadas al vacío individualmente, de 10,00 libras.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen, envasadas al vacío individualmente, “PATAS DE CERDO CORTADAS 8 PIEZAS 10.00 LIBRAS” de A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen, envasadas al vacío individualmente, “PATAS DE CERDO CORTADAS 6 PIEZAS 10.00 LIBRAS” de A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen trozos de costilla de cerdo A&D Foods "PEDAZOS DE 1" PREM. 10.00 LIBRAS" envasados al vacío individualmente.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen “CERDO BOSTON EN CUBOS 10.00 LBS” envasados al vacío individualmente por A&D Foods.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen porciones de “CERDO BOSTON EN RODAJAS DE 1 PULGADA, 20.00 LIBRAS” de A&D Foods, envasadas individualmente al vacío.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen "Menudo Mix" de A&D Foods, envasado individualmente al vacío y con una mezcla de 30 libras.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen porciones individuales de “CERDO BOSTON EN REBANADAS FINAMENTALES DE 3,5 MM, 20,00 LIBRAS” de A&D Foods, envasadas al vacío.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen carne de cerdo en lonchas de 10,00 libras de A&D Foods, envasada al vacío individualmente.
  • Cajas de cartón de diferentes pesos que contienen costillas de res A&D Foods de 4 huesos, 2 pulgadas, cortadas al vacío individualmente.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen costillas de res en lonchas finas de A&D Foods envasadas al vacío individualmente.
  • Cajas de cartón de diferentes pesos que contienen porciones individuales de lomo de cerdo Boston Butt de A&D Foods en rodajas de 4 mm, envasadas al vacío.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen costillas de res A&D Foods SLD de 3/8" Premium C. Cut, envasadas individualmente al vacío.
  • Cajas de cartón de distintos pesos que contienen patas de res cortadas y envasadas al vacío individualmente de A&D Foods.

Los productos objeto de la retirada presentan marcas de inspección falsas con el número de establecimiento “EST. 1363”, que no cuenta con una autorización federal de inspección. Estos artículos fueron enviados a A&D Foods, un distribuidor en Georgia, para su posterior distribución a tiendas minoristas y restaurantes en todo el país.

El problema se descubrió durante las actividades de vigilancia del FSIS.

No se han reportado casos confirmados de enfermedad o lesión por el consumo de estos productos. Si tiene alguna inquietud sobre una posible enfermedad o lesión, consulte a un profesional de la salud.

Los alimentos producidos sin inspección pueden contener alérgenos no declarados, bacterias dañinas u otros contaminantes que ponen en riesgo la salud y la seguridad del consumidor. El FSIS está preocupado porque algunos de estos productos podrían encontrarse en los refrigeradores o congeladores de consumidores, restaurantes o tiendas. Se insta a los consumidores que hayan comprado estos productos a no consumirlos. Se insta a las tiendas y restaurantes a no vender ni servir estos productos. Estos productos deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

El FSIS realiza periódicamente verificaciones de la efectividad de los retiros del mercado para comprobar que las empresas que retiran productos notifiquen a sus clientes sobre el retiro y que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el producto ya no esté disponible para los consumidores. Cuando estén disponibles, las listas de distribución minorista se publicarán en el sitio web del FSIS: www.fsis.usda.gov/recalls .

Los consumidores y los miembros de los medios de comunicación que tengan preguntas sobre el retiro del producto pueden comunicarse con Jennifer Joyner, Gerente de la Oficina de Medios de Star Meat Delivery Inc., al 252-239-0610 o a [email protected] .

Los consumidores que tengan preguntas sobre seguridad alimentaria pueden llamar a la línea directa gratuita del USDA sobre carne y aves de corral al 888-MPHotline (888-674-6854) o enviar una pregunta por correo electrónico a [email protected] .

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