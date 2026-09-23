Hialeah aprueba presupuesto de $514 millones para 2026-2027

MIAMI.- El Concejo de Hialeah aprobó por unanimidad, en segunda lectura, un presupuesto de 514,4 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027, que comenzará el 1 de octubre, con inversiones en seguridad pública, calles, agua y parques. La votación tuvo lugar el martes 22 de septiembre en una audiencia breve, cuya única discusión sustancial giró en torno al futuro de la biblioteca municipal John F. Kennedy.

El presupuesto supera en aproximadamente 7.4 millones de dólares los 507 millones del año fiscal anterior, un aumento de 1,4%. Según explicó Pedro De Faria, director financiero de la ciudad, en la primera audiencia, celebrada el 14 de septiembre.

El fondo general, del que se pagan las operaciones habituales de la ciudad, se sitúa en alrededor de 252 millones de dólares, frente a unos 253 millones el año anterior. De Faria destacó que el nuevo presupuesto no utiliza reservas de ese fondo para cubrir gastos, a diferencia de ejercicios previos.

Impuestos y prioridades de Hialeah

El Concejo mantuvo la tasa de amillaramiento municipal del impuesto a la propiedad en 6,3018 mills, el mismo nivel vigente desde 2013. No obstante, el valor imponible de las propiedades de la municipalidad aumentaron un 6.1% por la que la ciudad podría recaudar 8 millones más en ingresos en concepto de impuesto a la propiedad.

Según la presentación financiera, el valor imponible de las propiedades de Hialeah alcanza los 23.500 millones de dólares, más del doble que hace una década. La ciudad presupuestó 140,8 millones en ingresos por impuestos a la propiedad, unos 8,1 millones más que en el ejercicio actual. De Faria advirtió, no obstante, que el ritmo de crecimiento de esos ingresos se ha moderado.

La Policía recibe la mayor asignación del fondo general, con 89,5 millones de dólares, un 4,8% más que el año anterior. El presupuesto incorpora el acuerdo laboral aprobado para los agentes, que prevé aumentos salariales durante tres años. De acuerdo el director financiero municipal, un policía, sargento o teniente promedio verá un incremento de alrededor del 13% a partir del 1 de octubre al combinarse los cambios previstos en el convenio.

La Ciudad también mantiene su programa de renovación de patrullas, con la meta de adquirir varios vehículos al año, además de radios, terminales móviles y otros equipos. Para proyectos de capital policial se contemplan aproximadamente 3,9 millones de dólares en el primer año.

Por su parte, el presupuesto operativo de Bomberos asciende a 62,1 millones de dólares, un 1% más. De Faria precisó que la ciudad aún negocia un convenio con el sindicato de ese Departamento. El plan de inversiones contempla 10,4 millones de dólares a lo largo de cuatro años para vehículos de rescate, camiones, equipos de protección y monitores cardíacos. También incluye trabajos en las nueve estaciones de bomberos, entre ellos reparaciones de techos.

Calles, agua y programas comunitarios

La ciudad aprobó un plan de capital de 126,4 millones de dólares para cinco años, de los cuales 55,5 millones corresponden al primer año fiscal. Entre las prioridades figuran la reparación de calles en las zonas con mayores necesidades, mejoras en las entradas de Hialeah, equipos de limpieza de drenajes y la renovación de vehículos de servicio.

El fondo de agua y alcantarillado, con ingresos y gastos proyectados de 133,4 millones de dólares, incluye 4,5 millones para iniciar el reemplazo de medidores por dispositivos digitales. Se estima que completar ese programa costaría entre 20 y 25 millones. La Ciudad también prevé unos 10 millones en proyectos de alcantarillado y otras inversiones en estaciones de bombeo y equipos.

Una diferencia respecto al presupuesto anterior es que el fondo general no aportará este año los 13 millones de dólares que se habían destinado a subsidiar agua y alcantarillado. La Ciudad proyecta reducir en 25% la tarifa de agua y alcantarillado para propiedades residenciales y comerciales que consuman menos de 10.000 galones mensuales. Un programa adicional de alivio para adultos mayores, que podría llevar la reducción total de sus facturas al 50% si cumplen los requisitos, deberá regresar al Concejo para su aprobación específica.

Por su parte, el Departamento de Parques y Recreación contará con 18,8 millones de dólares, 2,6 millones más que el año anterior. El aumento se concentra en la reorganización del programa de piscinas, con nuevos puestos de supervisión y mejoras salariales para socorristas.

La biblioteca JFK concentra el debate

La segunda audiencia transcurrió con rapidez. La preocupación expresada por algunos residentes se centró en una partida de 8 millones de dólares para un museo de historia de Hialeah en el edificio de la biblioteca John F. Kennedy. Durante la primera audiencia, De Faria había descrito la propuesta como un espacio permanente para exhibir el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y aseguró que la biblioteca permanecería en el edificio. No obstante, algunos residentes aprovecharon la audiencia pública para hablar sobre la importancia de la biblioteca y lo que significa para las familias de la municipalidad, por los programas y servicios que allí se prestan.

El alcalde Bryan Calvo aclaró que la aprobación del presupuesto no equivale a aprobar un diseño ni autorizar la ejecución definitiva del proyecto. Dijo que todavía no se ha contratado a una firma de diseño y que los detalles deberán discutirse posteriormente ante el Concejo, con participación de la comunidad.

Por ahora, los 8 millones constituyen una asignación presupuestaria para desarrollar la idea. Esa distinción marcó la única discusión antes de que los concejales aprobaran, sin votos en contra, la tasa impositiva y las ordenanzas que integran el presupuesto municipal, el primero de la presente administración.

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