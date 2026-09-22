Juez del caso Maduro ordena a la Fiscalía proteger las pruebas que serán entregadas a la defensa

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos).

NUEVA YORK.- El juez estadounidense que encabeza el caso penal contra el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro , emitió este martes una orden de protección que regula la gestión de las pruebas que la Fiscalía entregará a la defensa.

El magistrado Alvin K. Hellerstein, ordenó a la Fiscalía que entregue a la defensa de Maduro los documentos, objetos e información que forman parte del caso, pero los clasificó en varias categorías de riesgo para el proceso y estableció límites para cada uno.

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Hellerstein indicó que la Fiscalía debe entregar el "material exculpatorio y de impugnación". Sin embargo, reconoció que puede afectar a la privacidad personal, perjudicar investigaciones a personas no acusadas aún o generar publicidad que perjudique al caso, entre otros aspectos.

El juez también instruyó que las pruebas generales que la Fiscalía entregue a la defensa no pueden ser divulgadas por los acusados o sus abogados, incluyendo su publicación en internet o su filtración a los medios.

La orden de protección para la gestión de las pruebas seguirá vigente incluso después de que finalice la causa penal, y el tribunal conservará jurisdicción para hacerla cumplir, según establece el documento firmado por Hellerstein, habitual en estos casos.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. fueron capturados el 3 de enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados a Nueva York, donde están encarcelados.

Ambos se declararon no culpables de cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo, y han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana. Se espera que el juicio inicie el 1 de junio de 2027.

Material para abogados

El juez especificó que la Fiscalía le notificó que parte de la información está "almacenada electrónicamente". Fue obtenida de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a través de órdenes judiciales durante la investigación, "de varias computadoras, celulares y otros dispositivos".

"Con el consentimiento de todas las partes, la Fiscalía queda autorizada a entregar a los abogados defensores la totalidad de ese material electrónico, que será considerado material APO (Solo para Posesión de los Abogados) salvo que se indique otra clasificación", señala la orden.

La clasificación APO implica que ese material solo puede estar en posesión de los abogados defensores y su personal, y los acusados no pueden tenerlo físicamente, excepto mientras lo revisan en su presencia.

La defensa de Nicolás Maduro solicitó el 2 de septiembre desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según consta en el archivo judicial digital.

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", señaló la defensa en un escrito.

Barry Pollack, abogado de Maduro, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana. La otra, en caso de que la prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

FUENTE: Con información de EFE