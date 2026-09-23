Centro de datos para IA en Miami-Dade agita contienda por la gobernación de Florida

Boceto del proyecto de centro de datos para IA en Miami-Dade

MIAMI. — La expansión de centros de datos para inteligencia artificial se convirtió en un nuevo frente de la campaña por la gobernación de Florida, después de que dirigentes demócratas utilizaran una instalación en construcción en Miami-Dade para cuestionar al candidato republicano Byron Donalds.

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, encabezó una conferencia de prensa a unas dos millas del centro MIA-1, que Iron Mountain construye en Westview, una comunidad no incorporada y predominantemente afroamericana del noroeste del condado.

Fried recordó declaraciones ofrecidas por Donalds en mayo de 2025, cuando el congresista sostuvo que Florida debía “aceptar” la llegada de estos complejos como consecuencia del crecimiento de las industrias tecnológica y financiera.

La líder política también señaló que el estado disponía de terrenos para desarrollar esa infraestructura sin comprometer su belleza natural.

Dinero bajo escrutinio

Los demócratas también cuestionaron el respaldo que organizaciones vinculadas con la industria tecnológica han brindado a la candidatura de Donalds. Fried afirmó que desarrolladores y grupos favorables a la inteligencia artificial gastaron más de $5 millones para impulsar al republicano.

Parte de ese apoyo procede de comités independientes que pueden financiar publicidad, pero no coordinar directamente sus gastos con una campaña. Las contribuciones o inversiones electorales registradas legalmente no demuestran, por sí solas, una irregularidad ni que el candidato haya asumido compromisos con los donantes.

Donalds ha rechazado que las contribuciones determinen sus posiciones. En una entrevista concedida en agosto, afirmó que no está “comprado ni pagado por nadie” y defendió el financiamiento político como una forma de expresión.

Su rival demócrata, David Jolly, propone suspender durante un año la construcción de centros de datos de gran escala para estudiar sus posibles efectos sobre la salud, el valor de las propiedades, el agua, la electricidad y la calidad de vida.

Proyecto en Westview

Iron Mountain presenta MIA-1 como una instalación de 150.000 pies cuadrados, construida sobre un terreno industrial de 3,4 acres. Tendrá capacidad de hasta 16 megavatios y estará preparada para equipos de alta densidad utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía asegura que su consumo será compensado con energía renovable.

El proyecto representa una inversión estimada en $150 millones. Sin embargo, vecinos de Westview han cuestionado la limitada notificación comunitaria y los posibles efectos del ruido, los generadores de respaldo y el consumo de recursos.

El Condado sostiene que la obra cumplió las reglas existentes. Como el terreno ya tenía zonificación industrial y la instalación fue clasificada como centro de telecomunicaciones, no requirió una rezonificación. Los avisos se enviaron únicamente a propiedades situadas dentro de un radio de 500 pies.

Donalds endurece su posición

Donalds sostuvo recientemente que ninguna instalación debe construirse si amenaza el suministro de agua o eleva las facturas eléctricas. Su campaña propone sistemas cerrados que reutilicen agua, mantener los complejos alejados de vecindarios y permitir que los gobiernos locales decidan su ubicación.

Además, promovió una propuesta federal para obligar a los grandes centros a obtener electricidad y agua mediante fuentes privadas, sin trasladar los costos a residentes.

La disputa anticipa que el desarrollo tecnológico, antes presentado principalmente como fuente de inversión, será también un tema ambiental y económico en la contienda por suceder al gobernador Ron DeSantis.