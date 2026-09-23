Miami-Dade comienza a enviar más de 200.000 boletas para comicios de noviembre

MIAMI. — Más de 200.000 boletas electorales comenzarán a salir este jueves desde Miami-Dade hacia los domicilios de votantes que solicitaron participar por correo en las elecciones generales del 3 de noviembre.

El envío, realizado aproximadamente 40 días antes de los comicios, marca el comienzo de una etapa decisiva del proceso electoral. Quienes tengan una solicitud vigente podrán completar la boleta desde su residencia y devolverla por correo o mediante las estaciones seguras que funcionarán durante la votación anticipada.

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La Oficina de la Supervisora de Elecciones recomendó revisar el estatus de la solicitud en el portal de la agecia. Allí también será posible confirmar cuándo fue enviada la boleta, cuándo la recibió el organismo electoral y si finalmente fue aceptada y contabilizada.

Solicitudes anteriores vencieron

La legislación de Florida establece que las solicitudes para votar por correo pierden vigencia después de cada elección general. Esto significa que las peticiones presentadas antes de los comicios de noviembre de 2024 expiraron el 1 de enero de 2025.

Por tanto, haber utilizado esta modalidad en la última elección presidencial no garantiza que el votante reciba automáticamente una boleta en 2026. Es necesario haber renovado la solicitud para el ciclo electoral actual.

Quienes todavía deseen votar por correo podrán pedir su boleta hasta las 5:00 p. m. del 22 de octubre, doce días antes de la elección. La petición debe haber sido recibida por la Oficina de Elecciones antes del vencimiento; no basta con que haya sido enviada o tenga matasellos de esa fecha.

El trámite puede realizarse en línea, por teléfono, por escrito o personalmente. Entre los datos requeridos figuran el nombre, la dirección residencial, la fecha de nacimiento y un número de identificación que pueda verificarse en los registros electorales.

La fecha de recepción es determinante

Una vez completada, la boleta puede devolverse mediante el Servicio Postal. En esta elección condal, el sobre incluye franqueo pagado, por lo que no necesita estampilla. Sin embargo, debe llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. Un matasellos emitido antes del cierre no permitirá contarla si se recibe posteriormente.

Los electores también podrán depositarla en las estaciones seguras habilitadas en los centros de votación anticipada, exclusivamente durante sus horarios de funcionamiento. Ese período se extenderá del 19 de octubre al 1 de noviembre.

El día de la elección, las boletas por correo no pueden dejarse en los centros de votación de los vecindarios. Hasta las 7:00 p. m. podrán entregarse en la sede electoral de 2700 NW 87th Avenue, en Doral, o en la oficina ubicada en el vestíbulo del Stephen P. Clark Center, en 111 NW First Street, en el centro de Miami.

Registro y firma

La entidad electoral resaltó que el plazo para inscribirse como elector o actualizar la afiliación partidista vence el 5 de octubre. Los votantes ya registrados pueden modificar su dirección después de esa fecha, aunque las autoridades recomiendan hacerlo cuanto antes.

También es fundamental firmar el certificado exterior antes de devolver la boleta. La firma será comparada con la que conserva la Oficina de Elecciones. Si falta o no coincide, el elector podrá presentar una declaración y la identificación requerida para corregir la deficiencia dentro del plazo legal.

La elección general se celebrará el martes 3 de noviembre. Quienes prefieran sufragar personalmente podrán hacerlo durante la votación anticipada o acudir ese día al recinto correspondiente a su domicilio.