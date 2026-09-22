Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este 22 de septiembre de 2026 en Nueva York.

NUEVA YORK. - El presidente de EEUU , Donald Trump , afirmó durante la 81.ª período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con un enérgico discurso en el que afirmó que Cuba es “un Estado fallido”, y defendió la política exterior de Washington en medio de tensiones.

El régimen comunista “caerá”, aseguró el mandatario, que agregó que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, es quien está "inmerso en las negociaciones" con La Habana. Aunque el régimen de la isla ha afirmado que en este momento no existen conversaciones bilaterales.

REUNIONES Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

NUEVA YORK Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes

Ante la aseveración, la delegación de La Habana abandonó la sesión, según los primeros reportes.

Trump y Venezuela

Durante su intervención ante un centenar de líderes y representantes diplomáticos del mundo, Trump se refirió a los temas hemisféricos, al acuerdo de EEUU y Groenlandia, y también al controvertido asunto de la Inteligencia Artificial (IA)

Hizo énfasis en la disposición de usar el “poderío militar” estadounidense para proteger los intereses de EEUU en Latinoamérica.

Abordó el tema de Venezuela y defendió el trabajo político que adelanta su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

“Desde ese día, cientos de presos políticos han salido de las cárceles. Estamos trabajando con los líderes para forjar un futuro mejor para el pueblo venezolano”, aseguró y resaltó los avances alcanzados con ese país en materia petrolera, que beneficiarán a la población de EEUU.

Sin guerras ni amenazas

Trump advirtió que no permitirá “amenazas” desde países del hemisferio occidental al país.

Abordó, como se esperaba, los temas de Irán y Ucrania en el foro de la diplomacia mundial.

Luego de destacar como un logro estadounidense el cese de la guerra de Gaza en el Medio Oriente, expresó su convicción de que pondrá fin a la guerra en Irán “de una manera u otra”, incluyendo el “aniquilamiento” el régimen islámico.

El presidente resaltó también el trabajo de EEUU con Rusia y Ucrania en el esfuerzo de terminar con los intensos enfrentamientos bélicos desde 2021.

Bases en Groenlandia

En su discurso, Trump aseguró que su administración comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia, en sintonía con el acuerdo suscrito con las autoridades de Dinamarca y del territorio autónomo que permite la presencia militar estadounidense de manera permanente.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", dijo.

FUENTE: Con información de agencias EFE, AFP, abc.es