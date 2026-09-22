martes 22  de  septiembre 2026
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

El mandatario afirmó en la ONU que Cuba es un "Estado fallido" y que el régimen comunista que ha gobernado durante 67 años la isla, “caerá”

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este&nbsp; 22 de septiembre de 2026 en Nueva York.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 

AFP
Por Julián Varela

NUEVA YORK.- El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó durante la 81.ª período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con un enérgico discurso en el que afirmó que Cuba es “un Estado fallido”, y defendió la política exterior de Washington en medio de tensiones.

El régimen comunista “caerá”, aseguró el mandatario, que agregó que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, es quien está "inmerso en las negociaciones" con La Habana. Aunque el régimen de la isla ha afirmado que en este momento no existen conversaciones bilaterales.

Lee además
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó que el acuerdo entre EEUU y Groenlandia será beneficioso. 
NUEVA YORK

Groenlandia firma acuerdo con EEUU en el marco de la Asamblea General de la ONU que inicia este lunes
Delcy Rodríguez en el Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey fue recibida por John Barrett, Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, el 21 de septiembre 2026 
REUNIONES

Delcy Rodríguez llega a Nueva York en viaje "controlado" para la Asamblea General de la ONU

Ante la aseveración, la delegación de La Habana abandonó la sesión, según los primeros reportes.

Trump y Venezuela

Durante su intervención ante un centenar de líderes y representantes diplomáticos del mundo, Trump se refirió a los temas hemisféricos, al acuerdo de EEUU y Groenlandia, y también al controvertido asunto de la Inteligencia Artificial (IA)

Hizo énfasis en la disposición de usar el “poderío militar” estadounidense para proteger los intereses de EEUU en Latinoamérica.

Abordó el tema de Venezuela y defendió el trabajo político que adelanta su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado.

“Desde ese día, cientos de presos políticos han salido de las cárceles. Estamos trabajando con los líderes para forjar un futuro mejor para el pueblo venezolano”, aseguró y resaltó los avances alcanzados con ese país en materia petrolera, que beneficiarán a la población de EEUU.

Sin guerras ni amenazas

Trump advirtió que no permitirá “amenazas” desde países del hemisferio occidental al país.

Abordó, como se esperaba, los temas de Irán y Ucrania en el foro de la diplomacia mundial.

Luego de destacar como un logro estadounidense el cese de la guerra de Gaza en el Medio Oriente, expresó su convicción de que pondrá fin a la guerra en Irán “de una manera u otra”, incluyendo el “aniquilamiento” el régimen islámico.

El presidente resaltó también el trabajo de EEUU con Rusia y Ucrania en el esfuerzo de terminar con los intensos enfrentamientos bélicos desde 2021.

Bases en Groenlandia

En su discurso, Trump aseguró que su administración comenzará "de inmediato" a construir dos grandes bases militares en Groenlandia, en sintonía con el acuerdo suscrito con las autoridades de Dinamarca y del territorio autónomo que permite la presencia militar estadounidense de manera permanente.

"Iniciaremos de inmediato el proceso para desarrollar una importante presencia militar en las ubicaciones adecuadas. Construiremos dos bases militares de gran envergadura", dijo.

FUENTE: Con información de agencias EFE, AFP, abc.es

Temas
Te puede interesar

Trump se reúne con aliados del Escudo de las Américas y les ofrece apoyo en el combate al crimen

JD Vance anuncia que 750.000 personas serán excluidas del sistema de salud por fraude

Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas. 
VENEZUELA

Diosdado Cabello confirma: excarcelación de presos políticos no ha sido tema en diálogo con oposición

Las hermanas has ash se presentan en el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el 20 de julio 2023 en la vigésima edición de Premios Juventud.
MÚSICA

Ha*Ash anuncia la gira "No Me Hablen de Amor" por Norteamérica

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
ONU

Trump asegura: "Rubio inmerso en las negociaciones" con La Habana, mientras el régimen niega conversaciones

Por Julián Varela
Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU en el sur de la Florida
ASAMBLEA GENERAL

EEUU lleva a la ONU agenda de soberanía, comercio y ofensiva contra cárteles

Vista general del espacio donde más de un centenar de detenidos habrían permanecido durante varios días, según la denuncia presentada al Congreso.                
INMIGRACIÓN

Presunto hacinamiento y falta de higiene en sede de ICE en Miramar, a partir de fotos filtradas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, firman un acuerdo de seguridad trilateral al margen de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 22 de septiembre de 2026.
¿Qué dice el pacto?

Trump anuncia construcción de bases militares en Groenlandia tras firma de acuerdo de seguridad en la ONU

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida